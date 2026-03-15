Два ассиста Цыганкова, победный пас Зубкова, Казаков выиграл снукерный ЧЕ
1A. Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Точные удари Ринкона, Унаи и Эчеверри принесли победу
1B Реал победил Эльче в Ла Лиге. Лунин, вопреки прогнозам, остался на запасе
Мадридцы убедительно выиграли матч Ла Лиги
2A. Победный пас. Зубков вышел на замену и отдал ассист за Трабзонспор
На 51-й минуте Александр отдал голевую передачу на Пола Онуачу
2B. Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Решающим в матче чемпионата Португалии стал гол орлов на 90+6 минуте
3A. Ман Сити не сумел обыграть Вест Хэм. Уже солидное отставание от Арсенала
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме в интервале 4 минут
3B. Эвертон с Миколенко едва не сотворил сенсацию в матче с Арсеналом
Лондонцы вырвали победу на 89-й минуте
3C. После суперматча с Барселоной. Ньюкасл на выезде обыграл Челси
Ньюкасл удержал минимальный перевес
4A. Мастер-класс от фаворита. Полесье дома не оставило шансов Кривбассу
Команда Ротаня возвращается на третью строчку УПЛ
4B. Максимум борьбы, минимум остроты. Верес сыграл вничью с Кудровкой
Новичок УПЛ увеличил беспроигрышную серию до пяти поединков подряд в УПЛ
4C. Вернулись на первую строчку. ЛНЗ разобрался с Александрией
Команда Пономарева провела непростой матч, но соперникам шансов не оставила
4D. Динамо и Левый берег определили победителя в матче с пятью голами
Сине-белые победили в товарищеском матче со счетом 3:2
5A. Без шансов. Женская сборная Украины по баскетболу проиграла Болгарии
Несмотря на поражение, украинская команда еще может выйти на ЧЕ
5B. Первый и рекордный поул в карьере. Квалификация этапа Формулы-1 в Китае
Кими Антонелли опередил Джорджа Расселла
6. Золотой дубль. Украинец Казаков выиграл чемпионат Европы 2026 по снукеру
В напряженном финале Антон переиграл Оливера Сайкса со счетом 5:4
7. Калинина сыграет третью неделю подряд в финале турнира в Турции
Украинка обыграла в полуфинале Катажину Каву на турнире WTA 125 в Анталье
8A. Пидручный занял 13-е место в персьюте на этапе Кубка мира в Эстонии
В топ-тройку вошли: Стурла Легрейд, Эмильен Жаклен, Мартин Улдаль
8B. Дмитренко с неплохой стрельбой улучшила позицию в персьюте на КМ в Эстонии
В топ-тройку вошли: Лиза Виттоцци, Суви Минккинен, Лу Жанмонно
8C. Большое количество промахов, сумасшедший Легрейд и золото для итальянки
Анализ субботних гонок на этапе Кубка мира по биатлону в Отепяя
9A. Упустили золото. Сборная Украины – вторая в лыжной эстафете на Паралимпиаде
На последних метрах дистанции сине-желтую команду опередила сборная США
9B. Всего 0,2 сек до бронзы. Украина – 4-я в открытой эстафете Паралимпиады
В топ-3 лыжной гонки вошли Китай, Германия и Норвегия
9C. Плюс серебро в эстафете. Медальный зачет Паралимпиады: Украина – на 7 месте
В активе сборной Украины – 17 наград: 3 золотые, 7 серебряных и 7 бронзовых
10. Зачем Усику бой против Верховена?
Противостояние не о наследии. А о чем?
