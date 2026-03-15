Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два ассиста Цыганкова, победный пас Зубкова, Казаков выиграл снукерный ЧЕ
Другие новости
15 марта 2026, 11:14 | Обновлено 15 марта 2026, 12:00
Два ассиста Цыганкова, победный пас Зубкова, Казаков выиграл снукерный ЧЕ

Главные новости за 14 марта на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 14 марта.

1A. Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Точные удари Ринкона, Унаи и Эчеверри принесли победу

1B Реал победил Эльче в Ла Лиге. Лунин, вопреки прогнозам, остался на запасе
Мадридцы убедительно выиграли матч Ла Лиги

2A. Победный пас. Зубков вышел на замену и отдал ассист за Трабзонспор
На 51-й минуте Александр отдал голевую передачу на Пола Онуачу

2B. Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Решающим в матче чемпионата Португалии стал гол орлов на 90+6 минуте

3A. Ман Сити не сумел обыграть Вест Хэм. Уже солидное отставание от Арсенала
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме в интервале 4 минут

3B. Эвертон с Миколенко едва не сотворил сенсацию в матче с Арсеналом
Лондонцы вырвали победу на 89-й минуте

3C. После суперматча с Барселоной. Ньюкасл на выезде обыграл Челси
Ньюкасл удержал минимальный перевес

4A. Мастер-класс от фаворита. Полесье дома не оставило шансов Кривбассу
Команда Ротаня возвращается на третью строчку УПЛ

4B. Максимум борьбы, минимум остроты. Верес сыграл вничью с Кудровкой
Новичок УПЛ увеличил беспроигрышную серию до пяти поединков подряд в УПЛ

4C. Вернулись на первую строчку. ЛНЗ разобрался с Александрией
Команда Пономарева провела непростой матч, но соперникам шансов не оставила

4D. Динамо и Левый берег определили победителя в матче с пятью голами
Сине-белые победили в товарищеском матче со счетом 3:2

5A. Без шансов. Женская сборная Украины по баскетболу проиграла Болгарии
Несмотря на поражение, украинская команда еще может выйти на ЧЕ

5B. Первый и рекордный поул в карьере. Квалификация этапа Формулы-1 в Китае
Кими Антонелли опередил Джорджа Расселла

6. Золотой дубль. Украинец Казаков выиграл чемпионат Европы 2026 по снукеру
В напряженном финале Антон переиграл Оливера Сайкса со счетом 5:4

7. Калинина сыграет третью неделю подряд в финале турнира в Турции
Украинка обыграла в полуфинале Катажину Каву на турнире WTA 125 в Анталье

8A. Пидручный занял 13-е место в персьюте на этапе Кубка мира в Эстонии
В топ-тройку вошли: Стурла Легрейд, Эмильен Жаклен, Мартин Улдаль

8B. Дмитренко с неплохой стрельбой улучшила позицию в персьюте на КМ в Эстонии
В топ-тройку вошли: Лиза Виттоцци, Суви Минккинен, Лу Жанмонно

8C. Большое количество промахов, сумасшедший Легрейд и золото для итальянки
Анализ субботних гонок на этапе Кубка мира по биатлону в Отепяя

9A. Упустили золото. Сборная Украины – вторая в лыжной эстафете на Паралимпиаде
На последних метрах дистанции сине-желтую команду опередила сборная США

9B. Всего 0,2 сек до бронзы. Украина – 4-я в открытой эстафете Паралимпиады
В топ-3 лыжной гонки вошли Китай, Германия и Норвегия

9C. Плюс серебро в эстафете. Медальный зачет Паралимпиады: Украина – на 7 месте
В активе сборной Украины – 17 наград: 3 золотые, 7 серебряных и 7 бронзовых

10. Зачем Усику бой против Верховена?
Противостояние не о наследии. А о чем?

По теме:
Успех Динамо, неудача Свитолиной в полуфинале, гимнаст сменил гражданство
Победа Шахтера, бисиклета Изаки, рекорд Дюплантиса, сенсация от Свитолиной
Бенефис Вальверде за Реал, феерия ПСЖ, спасение Арсенала, успех Свитолиной
главные новости
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Футбол | 15 марта 2026, 08:33 4
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго

Президент «Ференцвароша» рассказал, почему тренер ушел в 2021 году

Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Футбол | 15 марта 2026, 00:39 3
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену

Решающим в матче чемпионата Португалии стал гол орлов на 90+6 минуте

Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Футбол | 14.03.2026, 16:55
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Челси – Ньюкасл – 0:1. Борьба за выход в Лигу чемпионов. Видео гола и обзор
Футбол | 15.03.2026, 09:59
Челси – Ньюкасл – 0:1. Борьба за выход в Лигу чемпионов. Видео гола и обзор
Челси – Ньюкасл – 0:1. Борьба за выход в Лигу чемпионов. Видео гола и обзор
Чемпион Англии готовит громкий трансфер одного из лидеров Динамо
Футбол | 15.03.2026, 07:00
Чемпион Англии готовит громкий трансфер одного из лидеров Динамо
Чемпион Англии готовит громкий трансфер одного из лидеров Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Footballka
Зато Судаков подорожчав ще 100 мільйонів, Сікан феєрить не пам'ятаю де, в якомусь топ клубі, а Мудрик тринується на приставці, пальці качає
Ответить
0
Популярные новости
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
13.03.2026, 12:32 7
Другие виды
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
13.03.2026, 12:33 3
Футбол
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
14.03.2026, 09:23 19
Футбол
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
13.03.2026, 19:07 18
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
14.03.2026, 19:40
Волейбол
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 20
Футбол
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем