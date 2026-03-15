Два ассиста Цыганкова, победный пас Зубкова, Казаков выиграл снукерный ЧЕ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 14 марта.

1A. Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи

Точные удари Ринкона, Унаи и Эчеверри принесли победу

1B Реал победил Эльче в Ла Лиге. Лунин, вопреки прогнозам, остался на запасе

Мадридцы убедительно выиграли матч Ла Лиги

2A. Победный пас. Зубков вышел на замену и отдал ассист за Трабзонспор

На 51-й минуте Александр отдал голевую передачу на Пола Онуачу

2B. Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену

Решающим в матче чемпионата Португалии стал гол орлов на 90+6 минуте

3A. Ман Сити не сумел обыграть Вест Хэм. Уже солидное отставание от Арсенала

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме в интервале 4 минут

3B. Эвертон с Миколенко едва не сотворил сенсацию в матче с Арсеналом

Лондонцы вырвали победу на 89-й минуте

3C. После суперматча с Барселоной. Ньюкасл на выезде обыграл Челси

Ньюкасл удержал минимальный перевес

4A. Мастер-класс от фаворита. Полесье дома не оставило шансов Кривбассу

Команда Ротаня возвращается на третью строчку УПЛ

4B. Максимум борьбы, минимум остроты. Верес сыграл вничью с Кудровкой

Новичок УПЛ увеличил беспроигрышную серию до пяти поединков подряд в УПЛ

4C. Вернулись на первую строчку. ЛНЗ разобрался с Александрией

Команда Пономарева провела непростой матч, но соперникам шансов не оставила

4D. Динамо и Левый берег определили победителя в матче с пятью голами

Сине-белые победили в товарищеском матче со счетом 3:2

5A. Без шансов. Женская сборная Украины по баскетболу проиграла Болгарии

Несмотря на поражение, украинская команда еще может выйти на ЧЕ

5B. Первый и рекордный поул в карьере. Квалификация этапа Формулы-1 в Китае

Кими Антонелли опередил Джорджа Расселла

6. Золотой дубль. Украинец Казаков выиграл чемпионат Европы 2026 по снукеру

В напряженном финале Антон переиграл Оливера Сайкса со счетом 5:4

7. Калинина сыграет третью неделю подряд в финале турнира в Турции

Украинка обыграла в полуфинале Катажину Каву на турнире WTA 125 в Анталье

8A. Пидручный занял 13-е место в персьюте на этапе Кубка мира в Эстонии

В топ-тройку вошли: Стурла Легрейд, Эмильен Жаклен, Мартин Улдаль

8B. Дмитренко с неплохой стрельбой улучшила позицию в персьюте на КМ в Эстонии

В топ-тройку вошли: Лиза Виттоцци, Суви Минккинен, Лу Жанмонно

8C. Большое количество промахов, сумасшедший Легрейд и золото для итальянки

Анализ субботних гонок на этапе Кубка мира по биатлону в Отепяя

9A. Упустили золото. Сборная Украины – вторая в лыжной эстафете на Паралимпиаде

На последних метрах дистанции сине-желтую команду опередила сборная США

9B. Всего 0,2 сек до бронзы. Украина – 4-я в открытой эстафете Паралимпиады

В топ-3 лыжной гонки вошли Китай, Германия и Норвегия

9C. Плюс серебро в эстафете. Медальный зачет Паралимпиады: Украина – на 7 месте

В активе сборной Украины – 17 наград: 3 золотые, 7 серебряных и 7 бронзовых

10. Зачем Усику бой против Верховена?

Противостояние не о наследии. А о чем?