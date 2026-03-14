Максимум борьбы, минимум остроты. Верес сыграл вничью с Кудровкой

После поединка в Черкассах, переместимся в Ровно, где «Кудровка» в номинально домашнем поединке принимала «Верес» на «Авангарде», который для ровенчан является родным стадионом.

Если брать во внимание те результаты, с которыми оба коллектива подходили к игре, то «Кудровка» четыре последних поединка вообще завершила без поражений, и была полна желания вернуть долг за поражение в первом круге, и к тому же увеличить положительную серию. Команде Шандрука также было важно победить, чтобы реабилитироваться за два последних поражения.

Что касается кадров, то у «Кудровки» по сравнению с предыдущей игрой не попали в старт Беляев, Сторчоус, Таипи и Козак, которых поменяли Глущенко, Думанюк, Овусу и Легостаев. Коуч ровенчан был не настолько недоволен действиями своих подопечных, поэтому сделал лишь две замены, выпустив Гороха и Гонсалвеша вместо Кожухаря и Шарая.

Старт поединка прошел в слишком медленном темпе, ведь команды особо не могли похвастаться опасными атаками и контрвыпадами. Лишь на экваторе тайма Ндукве здорово убежал один на один и убрал на замахе соперника, но вместо удара форвард решил делать передачу, из-за чего темп атаки был сбит.

«Кудровка» долго ждала своего шанса, и в конце концов могла рассчитывать на так называемый подарок судьбы в виде гола Глущенко, но после просмотра VAR взятие ворот было справедливо отменено, так как автор забитого мяча подыграл себе рукой. У хозяев первый более или менее голевой момент возник под занавес тайма, когда Гонсалвеш с выгодной позиции умудрился пробить намного выше ворот.

После перерыва «Верес» активизировался и начал больше давить на ворота соперника, и частично роль в этом сыграла свежесть Баии, который смело «крутил хребты» игрокам «Кудровки» и имел самый опасный момент игры, но его удар парировал Караващенко. Был еще неплохой шанс у Ципота, который после углового нанес удар выше перекладины.

Команда Василия Баранова только дважды ударила за игру по чужим воротам, но попытки забить от Думанюка и Кисиля не принесли желаемого. Ближе к завершению матча начала клеиться игра в Ндукве, однако сегодня одному из лидеров атаки «Верес» не суждено было забить.

В итоге «Кудровка» увеличила свою беспроигрышную серию до пяти матчей подряд, а «Верес» под руководством Шандрука провел 20-й ничейный поединок в рамках УПЛ.

В следующем туре «Кудровка» свою игру проведет против «Полесья» 18 марта. «Верес» же 22 марта будет ждать встреча с «Колосом».

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Кудровка» – «Верес» - 0:0

Предупреждения: Ян, 39, Ндукве, 45, Гонсалвеш, 59, Баия, 87

«Кудровка»: Караващенко – Мачелюк, Фарина (Коллахуазо, 40), Сердюк (Векляк, 81), Гусев – Глущенко, Думанюк, Нагнойный – Морозко (Кисиль, 62), Овусу (Беляев, 81), Легостаев (Таипи, 62)

«Верес»: Горох – Корнийчук, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Ян (Годя, 68), Харатин (Клёц, 75), Бойко – Гонсалвеш (Шарай, 68), Помба (Баия, 46), Ндукве (Стень, 85)

Арбитр: София Причина (Львовская область)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

Удары (в створ): 2 (0) – 8 (3)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 1 – 3

Температура: 14°C