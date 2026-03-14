В субботу, 14 марта, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Кудровка» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Софии Причины изо Львова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Кудровка



Новички «элитного» дивизиона проходят первый сезон после повышения в классе, который принято считать адаптационным. Разумеется, процесс этот происходит не без проблем для команды Василия Баранова, однако еще в первой части кампании «Кудровка» сумела отыскать точки соприкосновения с сердцами независимых болельщиков. С другой стороны, добытых по состоянию на сегодняшний день 20 очков в турнирной таблице хватает разве что на нахождение на шаг выше зоны переходных матчей. А поскольку конкуренты не дремлют, то в любой момент «ястребы» могут провалиться за опасную «черту».

Ожидать, что в ближайшее время ситуация для «Кудровки» станет лучше, не приходится. И не потому, что команда Василия Баранова находится в далеко не самой удачной форме в плане результатов – с этим как раз все в порядке, идут в серии из четырех матчей без поражений, пусть и со всего лишь одной победой за этот период. А потому, что соперники у новичков «элиты» в ближайшее время будут очень даже солидные. Тут или прямые конкуренты в лице «Вереса» и «Эпицентра», или «Полесье» с «Кривбассом», «Металлистом 1925» и «Шахтером», которые решают задачи совершенно иного ранда. И так аж до начала мая.

Поэтому предстоящая встреча и рискует стать определяющей для «Кудровки». Свое команда Баранова сумела взять по максимуму только в матче против безутешного СК «Полтава» (2:0), к результату которого возникли вопросы у Комитета этики и честной игры, тогда как более конкурентные встречи «Александрии» (1:1), «Зари» (2:2) и «Карпат» (1:1) удалось свести лишь к ничьим и не более того. В некоторых случаях – ценой спасения на грани фантастики, как было против луганчан. Хотя второй тайм против львовян прошлыми выходными был примером классного футбола в исполнении команды Баранова.

Верес



Ровенский «Верес» относительно недавно также был новичком УПЛ, поэтому на своем опыте может поделиться советами с предстоящим соперником. Но навряд ли станет именно перед очной встречей, так как речь идет о противостоянии соседей по турнирной таблице, между которыми всего одно очко разницы в пользу команды Олега Шандрука. Она, к слову, все еще ожидает финального решения по несостоявшемуся матчу против «Металлиста 1925», который обе стороны решили доиграть, а не сводить к «кабинетному» праву.

Тем временем очки «красно-черным» очень даже пригодятся, как и позитивные результаты перед собственной публикой. Да, играть будут в Ровно, как и домашний для «Вереса» матч образца первого круга (2:0), так как у «Кудровки» нет своего стадиона уровня «элитного» дивизиона, а привычную «Оболонь Арену» на этот тур по каким-то причинам арендовать вновь не удалось. Сошлись на том варианте, который, очевидно, устраивает именно ровенский коллектив в первую очередь.

«Верес» при этом выходит из серии матчей против очень непростых соперников, в котором встреча против СК «Полтава» должна была казаться легкой прогулкой, однако и там пришлось совершать камбэк после 0:2 с волевой победой на своем поле (3:2). Тогда как встречи против «Кривбасса» (2:2), «Карпат» (0:0), «Динамо» (0:3), «Шахтера» (0:1) и ЛНЗ (0:3) были не теми случаями, где «красно-черным» приходилось рассчитывать на добычу очков. С другой стороны, сейчас будет полоса из более-менее сопоставимых соперников, во время которой команда Шандрука может обеспечить себе спокойный финиш сезона, как и годом ранее.

История встреч



Футбольные пути «Кудровки» и «Вереса» ранее пересекались 1 раз: в первом круге на этой же арене ровенчане победили со счетом 2:0 с голами Виталия Бойка и Максима Смеяна.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 27-летняя София Причина изо Львова, который на своем счету имеет 6 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Корнийко и Дмитрий Оганесян, а резервным арбитром отработает Олег Когут. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Игорем Пасхалом и Светланой Грушко. У Причины есть опыт проведения матчей с участием «Кудровки» – 1 победа, 2 поражения, тогда как с «Вересом» она пересекалась 4 раза – 1 победа, 3 ничьих.

Ориентировочные составы



«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Фарина, Сердюк, Гусев – Глущенко, Нагнойный, Сторчоус – Морозко, Таипи, Козак.

«Верес»: Кожухарь – Корнийчук, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Фабрисио, Харатин, Бойко – Весли, Ндукве, Шарай.

Букмекеры оценивают шансы команд: 3.14 для «Кудровки» и 2.24 для «Вереса».