В субботу, 14 декабря, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Кудровка» встретится с «Вересом». Матч будет номинально гостевым для команды Олега Шандрука и пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», игра начнется в 15:30.

С возобновлением сезона «Кудровка» находится в неплохой форме, добыв пять очков в стартовых турах. Усилиями новичка УПЛ была обыграна «Полтава» и отобраны зачетные баллы в игре с «Зарей» и «Карпатами». Команда Шандрука в свою очередь не может похвастаться такой результативностью, ведь после победы над полтавским клубом ровенчане дважды проиграли действующим лидерам УПЛ «Шахтеру» и ЛНЗ.

Впереди оба коллектива ждет непростое испытание в виде очного поединка, в котором команда Василия Баранова будет мотивирована вернуть долг «Вересу» за поражение в первом круге и обойти своего соперника в турнирной таблице.

