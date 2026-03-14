  4. Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
14.03.2026 15:00 – FT 3 : 0
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
14 марта 2026, 16:55 | Обновлено 14 марта 2026, 17:38
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи

Точные удари Ринкона, Унаи и Эчеверри принесли каталонской команде победу в матче 28-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В субботу, 14 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао. Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 3:0.

Вингер каталонского клуба и сборной Украины Виктор Цыганков отличился результативной передачей на четвертой минуте и помог Уго Ринкону открыть счет в противостоянии с «Атлетиком».

28-летний футболист зашел в штрафную площадку, отдал мяч испанскому защитнику, который хладнокровно «расстрелял» вратаря соперника – 1:0.

Во второй половине игры «Жирона» сумела увеличить преимущество после результативного удара марокканского полузащитника Унаи, который успешно воспользовался хаосом возле ворот «Атлетика».

Точку в матче поставил аргентинский полузащитник Эчеверри, который после ассиста от Цыганкова, переправил мяч в ворота. 3:0! И шикарная игра от украинского вингера.

В стартовом составе каталонского клуба вышел не только Цыганков, но и форвард Владислав Ванат, который не сумел огорчить оппонента и покинул поле на 70-й минуте.

Клуб из Бильбао остался на десятой позиции в турнирной таблице, набрав 35 баллов. «Жирона» поднялась на 12-е место, имея в своем активе 34 пункта.

Ситуация может измениться после того, как все команды проведут свои игры 28-го тура.

Испанская Ла Лига, 28-й тур. 14 марта

Жирона – Атлетик Бильбао – 3:0

Голы: Ринкон, 4, Унаи, 77, Эчеверри, 90+2

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

Мичел назвал лучшего игрока матча Жироны, где Цыганков сделал два ассиста
ВИДЕО. Цыганков оформил второй ассист и помог Жироне разгромить Атлетик
Атлетико – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полный провал. Джима с антирекордом завершила гонку Кубка мира
Биатлон | 14 марта 2026, 13:06 15
Полный провал. Джима с антирекордом завершила гонку Кубка мира
Полный провал. Джима с антирекордом завершила гонку Кубка мира

Юлия впервые в жизни финишировала вне топ-85

Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Олимпийские игры | 13 марта 2026, 18:55 2
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место

Сине-желтые имеют в активе 16 наград: 3 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых

Зачем Усику бой против Верховена?
Бокс | 14.03.2026, 06:00
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
ЛНЗ нашел нового Проспера Оба. Ворвался в гонку бомбардиров УПЛ
Футбол | 14.03.2026, 16:36
ЛНЗ нашел нового Проспера Оба. Ворвался в гонку бомбардиров УПЛ
ЛНЗ нашел нового Проспера Оба. Ворвался в гонку бомбардиров УПЛ
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2026, 01:54
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Андрій Заліщук
Так би і проти Швеції зіграти Віктору
Harun Bakircioğlu
Несмотря на счет, не сказать, что легкая победа Жироны, скорее наоборот. Цыганков поучаствовал во всех голах, жаль сам не забил в концовке, но очень порадовал короче. Хоть кто-то в сборной в отличной форме.
Boodya
Жирона молодці, а Циганков подвійний молодець 👍👍
sahka1981
Супер! Дуже важлива перемога для Жирони.  За рахунку 1-0 Гасаніга пару разів засейвив, виручив. Ну і Циганков в порядку, дві гольові, молодець!
Миколай Гуцуляк
Браво, Циганков! Браво, українці!
OKs100
Жаль далековато от еврокубков, на две победы бы побольше... То как Жирона играет в этом сезоне, это заслуживает еврокубков.
Сказки ДАмбаса
Шкода Ванат не забив та і моментів було мало.
Популярные новости
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 27
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 15
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 38
Теннис
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
