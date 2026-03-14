Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Точные удари Ринкона, Унаи и Эчеверри принесли каталонской команде победу в матче 28-го тура
В субботу, 14 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором встретились «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао. Подопечные Мичела одолели соперника со счетом 3:0.
Вингер каталонского клуба и сборной Украины Виктор Цыганков отличился результативной передачей на четвертой минуте и помог Уго Ринкону открыть счет в противостоянии с «Атлетиком».
28-летний футболист зашел в штрафную площадку, отдал мяч испанскому защитнику, который хладнокровно «расстрелял» вратаря соперника – 1:0.
Во второй половине игры «Жирона» сумела увеличить преимущество после результативного удара марокканского полузащитника Унаи, который успешно воспользовался хаосом возле ворот «Атлетика».
Точку в матче поставил аргентинский полузащитник Эчеверри, который после ассиста от Цыганкова, переправил мяч в ворота. 3:0! И шикарная игра от украинского вингера.
В стартовом составе каталонского клуба вышел не только Цыганков, но и форвард Владислав Ванат, который не сумел огорчить оппонента и покинул поле на 70-й минуте.
Клуб из Бильбао остался на десятой позиции в турнирной таблице, набрав 35 баллов. «Жирона» поднялась на 12-е место, имея в своем активе 34 пункта.
Ситуация может измениться после того, как все команды проведут свои игры 28-го тура.
Испанская Ла Лига, 28-й тур. 14 марта
Жирона – Атлетик Бильбао – 3:0
Голы: Ринкон, 4, Унаи, 77, Эчеверри, 90+2
