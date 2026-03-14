«Жирона» и «Атлетик» из Бильбао встретились в субботу, 14 марта, в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

Результативными ударами отличились испанский защитник Уго Ринкон, марокканский полузащитник Аззедин Унаи и аргентинец Клаудио Эчеверри, которые и принесли своей команде важную победу.

Одним из главных героев встречи стал вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе и записал на свой счет две результативные передачи.

Украинский форвард Владислав Ванат провел на поле 70 минут и был заменен во второй половине игры, голкипер Владислав Крапивцов весь поединок провел на скамейке запасных.

«Атлетик» набрал 35 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. «Жирона» разместилась на 12-й позиции, в активе команды Мичела – 34 пункта.

Испанская Ла Лига, 28-й тур. 14 марта

Жирона – Атлетик Бильбао – 3:0

Голы: Ринкон, 4, Унаи, 77, Эчеверри, 90+2

