  Жирона – Атлетик – 3:0. Как ассистировал Цыганков? Видео голов, обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
14.03.2026 15:00 – FT 3 : 0
Атлетик Бильбао
14 марта 2026, 17:21 | Обновлено 14 марта 2026, 17:38
Жирона – Атлетик – 3:0. Как ассистировал Цыганков? Видео голов, обзор матча

Каталонский клуб одержал домашнюю победу в поединке 28-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

«Жирона» и «Атлетик» из Бильбао встретились в субботу, 14 марта, в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

Результативными ударами отличились испанский защитник Уго Ринкон, марокканский полузащитник Аззедин Унаи и аргентинец Клаудио Эчеверри, которые и принесли своей команде важную победу.

Одним из главных героев встречи стал вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе и записал на свой счет две результативные передачи.

Украинский форвард Владислав Ванат провел на поле 70 минут и был заменен во второй половине игры, голкипер Владислав Крапивцов весь поединок провел на скамейке запасных.

«Атлетик» набрал 35 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. «Жирона» разместилась на 12-й позиции, в активе команды Мичела – 34 пункта.

Испанская Ла Лига, 28-й тур. 14 марта

Жирона – Атлетик Бильбао – 3:0

Голы: Ринкон, 4, Унаи, 77, Эчеверри, 90+2

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:1! Ринкон, 4 мин

ГОЛ, 2:0! Унаи, 77 мин

ГОЛ, 3:0! Эчеверри, 90+2

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Эчеверри (Жирона), асcист Виктор Цыганков.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Жирона), асcист Клаудио Эчеверри.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Ринкон (Жирона), асcист Виктор Цыганков.
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
