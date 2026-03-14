Жирона – Атлетик – 3:0. Как ассистировал Цыганков? Видео голов, обзор матча
Каталонский клуб одержал домашнюю победу в поединке 28-го тура чемпионата Испании
«Жирона» и «Атлетик» из Бильбао встретились в субботу, 14 марта, в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.
Результативными ударами отличились испанский защитник Уго Ринкон, марокканский полузащитник Аззедин Унаи и аргентинец Клаудио Эчеверри, которые и принесли своей команде важную победу.
Одним из главных героев встречи стал вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который вышел в стартовом составе и записал на свой счет две результативные передачи.
Украинский форвард Владислав Ванат провел на поле 70 минут и был заменен во второй половине игры, голкипер Владислав Крапивцов весь поединок провел на скамейке запасных.
«Атлетик» набрал 35 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. «Жирона» разместилась на 12-й позиции, в активе команды Мичела – 34 пункта.
Испанская Ла Лига, 28-й тур. 14 марта
Жирона – Атлетик Бильбао – 3:0
Голы: Ринкон, 4, Унаи, 77, Эчеверри, 90+2
Видеообзор матча:
ГОЛ, 0:1! Ринкон, 4 мин
ГОЛ, 2:0! Унаи, 77 мин
ГОЛ, 3:0! Эчеверри, 90+2
События матча
