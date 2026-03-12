Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
14.03.2026 15:00 - : -
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 марта 2026, 16:19 |
55
0

Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 марта матч 28-го тура Ла Лиги

12 марта 2026, 16:19 |
55
0
Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 14 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Атлетик».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Атлетик
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Неожиданное решение Реала. Лунин готов и ждет
Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Эльче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Жирона - Атлетик Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Футбол | 12 марта 2026, 11:36 27
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату

Валерий Василенко – о критической нехватке качественных отечественных форвардов

Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Футбол | 11 марта 2026, 22:55 0
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов

Киевляне так и не совершили ни одного входящего трансфера

Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Футбол | 11.03.2026, 17:32
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Лунин отреагировал на сумасшедший хет-трик Вальверде в матче с Ман Сити
Футбол | 12.03.2026, 15:58
Лунин отреагировал на сумасшедший хет-трик Вальверде в матче с Ман Сити
Лунин отреагировал на сумасшедший хет-трик Вальверде в матче с Ман Сити
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 00:55
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 90
Футбол
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
12.03.2026, 03:55
Бокс
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 1
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 6
Бокс
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
11.03.2026, 04:41 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем