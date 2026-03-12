14.03.2026 15:00 - : -
Испания
Жирона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 марта матч 28-го тура Ла Лиги
В субботу, 14 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Атлетик».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – АтлетикСмотреть трансляцию
