Эвертон с Миколенко едва не сотворил сенсацию в матче с Арсеналом

«Арсенал» одержал победу над «Эвертоном» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился со счётом 2:0.

Большую часть матча команды не могли открыть счет. Лишь в конце встречи хозяева сломили оборону соперника. На 89-й минуте отличился Виктор Дьокериш, а уже в добавленное время преимущество «канониров» удвоил Макс Доуман.

Украинский футболист «ирисок» Виталий Миколенко провел в составе гостей полный матч.

После этой победы «Арсенал» с 70 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Эвертон» имеет 43 очка и занимает восьмое место.

АПЛ. 30-й тур.

«Арсенал» – «Эвертон» – 2:0

Гол: Виктор Дьокереш, 89, Доуман, 90+7.

«Арсенал»: Рая, Калафиори (Инкапье 74), Тимбер (Москера 38), Магальяес, Салиба, Райс, Субименди (Доуман 74), Эзе, Мадуэке (Мартинелли 61), Сака, Гаверц (Дьокереш 61).

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Гарнер, Кин, О'Брайен, Гуйе, Айрогбунам (Рель 86), Дьюсбери-Холл, Ндиайе, Макнил (Армстронг 86), Бетункал (Барри 69).

