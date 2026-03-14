Эвертон с Миколенко едва не сотворил сенсацию в матче с Арсеналом
Лондонцы вырвали победу на 89-й минуте
«Арсенал» одержал победу над «Эвертоном» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился со счётом 2:0.
Большую часть матча команды не могли открыть счет. Лишь в конце встречи хозяева сломили оборону соперника. На 89-й минуте отличился Виктор Дьокериш, а уже в добавленное время преимущество «канониров» удвоил Макс Доуман.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский футболист «ирисок» Виталий Миколенко провел в составе гостей полный матч.
После этой победы «Арсенал» с 70 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Эвертон» имеет 43 очка и занимает восьмое место.
АПЛ. 30-й тур.
«Арсенал» – «Эвертон» – 2:0
Гол: Виктор Дьокереш, 89, Доуман, 90+7.
«Арсенал»: Рая, Калафиори (Инкапье 74), Тимбер (Москера 38), Магальяес, Салиба, Райс, Субименди (Доуман 74), Эзе, Мадуэке (Мартинелли 61), Сака, Гаверц (Дьокереш 61).
Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Гарнер, Кин, О'Брайен, Гуйе, Айрогбунам (Рель 86), Дьюсбери-Холл, Ндиайе, Макнил (Армстронг 86), Бетункал (Барри 69).
FT. Two late, late goals inflict a cruel defeat on the road.— Everton (@Everton) March 14, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки в первом матче 1/8 финала Лиги конференций переиграли польский Лех
Юлия впервые в жизни финишировала вне топ-85