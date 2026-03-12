Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 марта 2026, 16:41
Смотрите 14 марта в 19:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Эвертон

В субботу, 14 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Эвертон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports+.

Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко смотреть онлайн Арсенал - Эвертон
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
