В субботу, 14 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Эвертоном».

По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Арсенал

Лондонцы в текущем сезоне демонстрируют отличные результаты, хотя в последних играх их игра вызывает множество вопросов. Тем не менее, после 30 туров Премьер-лиги на балансе Арсенала есть 67 очков, благодаря которым он возглавляет турнирную таблицу. В «Манчестер Сити», который занимает 2-е место и имеет игру в запасе, на 7 баллов меньше. В Кубке Англии коллектив уже дошел до четвертьфинала, где встретится с «Саутгемптоном».

В Лиге чемпионов англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, в 1-й игре этой стадии «канониры» расписали мировую с «Байером» (1:1).

Эвертон

Совершенно неплохой сезон проводит и «Эвертон». За 29 поединков чемпионата Англии ирискам удалось набрать 43 балла, благодаря которым они находятся на 8-м месте общего зачета. Расстояние от топ-5 сейчас составляет 5 зачетных пунктов.

Кубок Англии «Эвертон» покинул еще на стадии 1/32 финала, уступив «Сандерленду» в серии пенальти.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет Арсенал. На балансе лондонцев 3 победы, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Арсенал» победил в каждом из 5 предыдущих домашних поединков.

В то же время «Эвертон» не проиграет уже 6 выездных поединков подряд. На счету команды 4 победы и 2 ничьи.

В последних 5-х играх между клубами только раз было забито больше 2.5 гола.

За 7 предыдущих игр «Эвертон» сохранил ворота сухими только 1 раз.

Прогноз

Предыдущие матчи между клубами были совсем не богаты голами, думаю, эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал менее 2.5 (с коэффициентом 1.86 по линии БК betking).