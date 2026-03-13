Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
13 марта 2026, 18:42 | Обновлено 13 марта 2026, 18:47
Арсенал – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 14 марта в 19:30 по Киеву

В субботу, 14 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Эвертоном».
По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Лондонцы в текущем сезоне демонстрируют отличные результаты, хотя в последних играх их игра вызывает множество вопросов. Тем не менее, после 30 туров Премьер-лиги на балансе Арсенала есть 67 очков, благодаря которым он возглавляет турнирную таблицу. В «Манчестер Сити», который занимает 2-е место и имеет игру в запасе, на 7 баллов меньше. В Кубке Англии коллектив уже дошел до четвертьфинала, где встретится с «Саутгемптоном».

В Лиге чемпионов англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, в 1-й игре этой стадии «канониры» расписали мировую с «Байером» (1:1).

Совершенно неплохой сезон проводит и «Эвертон». За 29 поединков чемпионата Англии ирискам удалось набрать 43 балла, благодаря которым они находятся на 8-м месте общего зачета. Расстояние от топ-5 сейчас составляет 5 зачетных пунктов.

Кубок Англии «Эвертон» покинул еще на стадии 1/32 финала, уступив «Сандерленду» в серии пенальти.

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет Арсенал. На балансе лондонцев 3 победы, а еще 3 игры завершились вничью.

  • «Арсенал» победил в каждом из 5 предыдущих домашних поединков.
  • В то же время «Эвертон» не проиграет уже 6 выездных поединков подряд. На счету команды 4 победы и 2 ничьи.
  • В последних 5-х играх между клубами только раз было забито больше 2.5 гола.
  • За 7 предыдущих игр «Эвертон» сохранил ворота сухими только 1 раз.

Предыдущие матчи между клубами были совсем не богаты голами, думаю, эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал менее 2.5 (с коэффициентом 1.86 по линии БК betking).

По теме:
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Теннис | 13 марта 2026, 12:10 6
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье

Украинская теннисистка переиграла Алину Чараеву в двух сетах

В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Футбол | 13.03.2026, 08:12
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13.03.2026, 07:40
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Футбол | 13.03.2026, 16:29
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 17
Футбол
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
12.03.2026, 15:05 49
Футбол
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 38
Теннис
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
