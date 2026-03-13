Арсенал – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В субботу, 14 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Эвертоном».
По киевскому времени игра начнется в 19.30.
Арсенал
Лондонцы в текущем сезоне демонстрируют отличные результаты, хотя в последних играх их игра вызывает множество вопросов. Тем не менее, после 30 туров Премьер-лиги на балансе Арсенала есть 67 очков, благодаря которым он возглавляет турнирную таблицу. В «Манчестер Сити», который занимает 2-е место и имеет игру в запасе, на 7 баллов меньше. В Кубке Англии коллектив уже дошел до четвертьфинала, где встретится с «Саутгемптоном».
В Лиге чемпионов англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, в 1-й игре этой стадии «канониры» расписали мировую с «Байером» (1:1).
Эвертон
Совершенно неплохой сезон проводит и «Эвертон». За 29 поединков чемпионата Англии ирискам удалось набрать 43 балла, благодаря которым они находятся на 8-м месте общего зачета. Расстояние от топ-5 сейчас составляет 5 зачетных пунктов.
Кубок Англии «Эвертон» покинул еще на стадии 1/32 финала, уступив «Сандерленду» в серии пенальти.
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет Арсенал. На балансе лондонцев 3 победы, а еще 3 игры завершились вничью.
Интересные факты
- «Арсенал» победил в каждом из 5 предыдущих домашних поединков.
- В то же время «Эвертон» не проиграет уже 6 выездных поединков подряд. На счету команды 4 победы и 2 ничьи.
- В последних 5-х играх между клубами только раз было забито больше 2.5 гола.
- За 7 предыдущих игр «Эвертон» сохранил ворота сухими только 1 раз.
Прогноз
Предыдущие матчи между клубами были совсем не богаты голами, думаю, эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал менее 2.5 (с коэффициентом 1.86 по линии БК betking).
19:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
