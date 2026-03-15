Арсенал – Эвертон – 2:0. Драма для команды Миколенко. Видео голов и обзор

В матче 30-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле одержал победу над Эвертоном со счетом 2:0.

Лондонская команда долго не могла сломить оборону гостей, а развязка произошла в конце игры.

На 89-й минуте Виктора Дьекереша с близкого расстояния открыл счет (1:0). В компенсированное время отличился юный хавбек Макс Дауман (2:0).

Этот гол стал историческим – Дауман в возрасте 16 лет и 73 дня стал самым молодым бомбардиром в истории Премьер-лиги.

Победа позволила Арсеналу укрепить лидерство в чемпионате Англии (70 очков) и сделать еще один шаг к чемпионскому титулу.

Английская Премьер-лига. 30-й тур, 14 марта 2026

Арсенал – Эвертон – 2:0

Голы: Дьекереш, 89, Дауман, 90+7

