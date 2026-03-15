Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Арсенал – Эвертон – 2:0. Драма для команды Миколенко. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
14.03.2026 19:30 – FT 2 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 марта 2026, 09:47 | Обновлено 15 марта 2026, 09:56
Арсенал – Эвертон – 2:0. Драма для команды Миколенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

В матче 30-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле одержал победу над Эвертоном со счетом 2:0.

Лондонская команда долго не могла сломить оборону гостей, а развязка произошла в конце игры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 89-й минуте Виктора Дьекереша с близкого расстояния открыл счет (1:0). В компенсированное время отличился юный хавбек Макс Дауман (2:0).

Этот гол стал историческим – Дауман в возрасте 16 лет и 73 дня стал самым молодым бомбардиром в истории Премьер-лиги.

Победа позволила Арсеналу укрепить лидерство в чемпионате Англии (70 очков) и сделать еще один шаг к чемпионскому титулу.

Английская Премьер-лига. 30-й тур, 14 марта 2026

Арсенал – Эвертон – 2:0

Голы: Дьекереш, 89, Дауман, 90+7

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Макс Доуман (Арсенал), асcист Габриэл Мартинелли.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Пьеро Инкапье.
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем