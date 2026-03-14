  4. Калинина сыграет третью неделю подряд в финале турнира в Турции
WTA
14 марта 2026, 12:10 | Обновлено 14 марта 2026, 13:05
Украинка обыграла в полуфинальном матче Катажину Каву на турнире WTA 125 в Анталье

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) одолела представительницу Польши Катажину Каву (WTA 146) на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

Ангелина переиграла Каву в двух сетах за 1 час и 24 минуты – 6:3, 6:4.

Счет очных встреч соперниц – 2:2.

Украинская теннисистка продолжила свою победную серию в Турции и третью неделю подряд сыграет в финале. Для Ангелины это будет пятый финал на турнирах этой категории.

В финальном поединке Калинина встретится с представительницей Словении Тамарой Зиданшек (WTA 148). Калинина уже встречалась с Тамарой в 2021 году. Тогда Зиданшек одержала победу.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала

Ангелина Калина (Украина) – Катажина Кава (Польша) – 6:3, 6:4

Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Ангелина Калинина – Алина Чараева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Без Свентек. Польша назвала состав сборной на матч КБДК-2026 против Украины
Ангелина Калинина Катажина Кава WTA Анталья
Алина Грушко
Свитолина рассказала, как ей удалось выбить вторую ракетку из Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2026, 20:58 1
