Калинина сыграет третью неделю подряд в финале турнира в Турции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) одолела представительницу Польши Катажину Каву (WTA 146) на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

Ангелина переиграла Каву в двух сетах за 1 час и 24 минуты – 6:3, 6:4.

Счет очных встреч соперниц – 2:2.

Украинская теннисистка продолжила свою победную серию в Турции и третью неделю подряд сыграет в финале. Для Ангелины это будет пятый финал на турнирах этой категории.

В финальном поединке Калинина встретится с представительницей Словении Тамарой Зиданшек (WTA 148). Калинина уже встречалась с Тамарой в 2021 году. Тогда Зиданшек одержала победу.

