Калинина сыграет третью неделю подряд в финале турнира в Турции
Украинка обыграла в полуфинальном матче Катажину Каву на турнире WTA 125 в Анталье
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) одолела представительницу Польши Катажину Каву (WTA 146) на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
Ангелина переиграла Каву в двух сетах за 1 час и 24 минуты – 6:3, 6:4.
Счет очных встреч соперниц – 2:2.
Украинская теннисистка продолжила свою победную серию в Турции и третью неделю подряд сыграет в финале. Для Ангелины это будет пятый финал на турнирах этой категории.
В финальном поединке Калинина встретится с представительницей Словении Тамарой Зиданшек (WTA 148). Калинина уже встречалась с Тамарой в 2021 году. Тогда Зиданшек одержала победу.
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала
Ангелина Калина (Украина) – Катажина Кава (Польша) – 6:3, 6:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
