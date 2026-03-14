Вернулись на первую строчку. ЛНЗ разобрался с Александрией
Команда Пономарева провела непростой матч, но соперникам шансов не оставила
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
ЛНЗ – «Александрия» - 2:0
Голы: Путря, 35 (пен.), Ассинор, 90
Предупреждения: Муравский, 50, Ассинор, 77, Горин, 90+3 – Бутко, 31, Ващенко, 88, Кастильо, 90+4
Удаление: Кастильо, 90+4 (второе предупреждение)
ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Горин, Муравский – Кузык, Танковский (Ноникашвили, 80), Дидык (Пастух, 29), Рябов, Путря (Г. Пасич, 79) – Микитишин (Авуду, 58), Ассинор.
«Александрия»: Макаренко – Огарков, Боль (Шостак, 46), Кампуш, Беиратче (Андрейчик, 87), Бутко (Ващенко, 46) – Мишнев, Фернандо, Родригеш – Цара (Хуссейн, 78), Ндиага (Кастильо, 46).
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).
Стадион: «Центральный» (Черкассы).
Удары (в створ) – 13 (5) : 9 (3)
Угловые – 2:4
Оффсайды – 2:0
Температура: 7°C
