Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
ЛНЗ
14.03.2026 13:00 – FT 2 : 0
Александрия
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 15:49 | Обновлено 14 марта 2026, 15:52
Вернулись на первую строчку. ЛНЗ разобрался с Александрией

Команда Пономарева провела непростой матч, но соперникам шансов не оставила

ФК Александрия

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

ЛНЗ – «Александрия» - 2:0

Голы: Путря, 35 (пен.), Ассинор, 90

Предупреждения: Муравский, 50, Ассинор, 77, Горин, 90+3 – Бутко, 31, Ващенко, 88, Кастильо, 90+4

Удаление: Кастильо, 90+4 (второе предупреждение)

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Горин, Муравский – Кузык, Танковский (Ноникашвили, 80), Дидык (Пастух, 29), Рябов, Путря (Г. Пасич, 79) – Микитишин (Авуду, 58), Ассинор.

«Александрия»: Макаренко – Огарков, Боль (Шостак, 46), Кампуш, Беиратче (Андрейчик, 87), Бутко (Ващенко, 46) – Мишнев, Фернандо, Родригеш – Цара (Хуссейн, 78), Ндиага (Кастильо, 46).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ) – 13 (5) : 9 (3)
Угловые – 2:4
Оффсайды – 2:0

ЛНЗ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

Singularis
Киев ждёт победы Полесья.
