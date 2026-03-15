ПОНОМАРЕВ: «Во втором тайме матча с Александрией не все понравилось»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после игры против Александрии (2:0) в 20 туре Украинской Премьер-лиги.

– Кратко о сегодняшнем матче.

– Сложный матч, к концу чемпионата каждый матч у нас будет сложный, потому что команда И все хотят наилучшего результата в чемпионате. И соответственно есть определенное давление на команду, с которой нужно справляться. Первый тайм очень качественный был, во втором сменили схему, перешли на нашу привычную в последних матчах 5-3-2, больше начали играть на сохранение счета. Во втором тайме не все понравилось, как мы играли. Но добились положительного результата и это на данном этапе самое главное.

– Виталий Юрьевич, в прошлом туре взяли реванш у Вереса за поражение в первом круге. В этом взяли реванш в Александрии, но отрезок во втором тайме, откровенно говоря, заставил понервничать. Удивила ли Вас Александрия своим качеством игры, тактическими моментами.

– Да нет, ничем особо не удивила. Больше мы наверняка отдали инициативу, начали играть на сохранение счета. Хотя нужно было качественно играть в обороне, вести хорошую контратаку. Не всегда получалось оно у нас.

– И в игре с Вересом, и сегодня на поле не было Егора Твердохлеба. Это тренерское решение или какие-то проблемы со здоровьем.

– У него есть небольшое микроповреждение, поэтому мы не рисковали. В заявке он был, но не хотел рисковать его здоровьем. Будет полностью здоров, будет конкурировать за место в составе.

– К сожалению, произошла еще одна травма, Роман Дидык. Что с ним? Может, есть какая-то информация?

– Сейчас трудно сказать, нужно сделать обследование и после дать четкую информацию.

– Сегодня команда несколько изменилась. Зная ваши настройки на игру, всегда играет один состав в начале матча. Были 4-3-3 и 5-3-2. Какой схеме команде играть лучше и почему именно сегодня мы впервые увидели от Вас такую ​​ротацию команды?

– Готовились в бою сыграть схемой 4-3-3, более атакующая схема. Мы играли дома, нам нужна была победа. Потому мы первый тайм играли в этой схеме. Выигрывали после первого тайма 1:0, в перерыве перестроились на привычную в последних матчах для нас схему 5-3-2, надежную, по нашему мнению, схему в обороне. Но какая из тех схем лучше и как это будут воспринимать и выполнять в той или иной схеме, футболисты нельзя сказать. Любая схема может дать результат, если футболисты ее воспринимают, понимают. Я считаю, что мы можем играть двумя, тремя разными схемами. На каждом отрезке даже одного матча можно изменять схемы в зависимости, опять-таки от результата, и что нам нужно добиться в этом матче.

– После игры с Буковиной в команде сильно пошел дисбаланс, команда переживала?

– Я не вижу проблемы, трагедии в поражении с Полесьем, и вылета из Кубка Украины. Конечно, это неприятно, и как всегда говорю, что мы будем стараться добиваться наилучших результатов в разных турнирах. Но это составляющая футбола, и нет команды, скорее всего, постоянно побеждающей, потому что могут быть поражения. Но важно как ты реагируешь на поражения, потому что лучшее поражение ничего не учит. Команда это очень серьезный механизм, кто-то расслабляется, кто-то переоценивает свои возможности.

– Следующий матч ЛНЗ с Рухом, эту команду во второй части сезона я называю детский сад Ивана Федика. Насколько этот матч будет важен для Вас, как для тренера? Это ведь Ваша родная команда все же.

– Но для меня, как для тренера, он неважен. Для меня важен любой матч. Движение или Шахтер, или Динамо, или СК Полтава. Нет разницы. Важно лишь с точки зрения, что нужно победить в этом матче, не больше. Не хочу, чтобы кто недооценивал Рух, потому что видели первые два тура, и СК Полтава, и Динамо Киев в конце матча только победили со счетом 1:0. Я считаю, что Движение не должно было проигрывать Оболони. Нельзя эту команду недооценивать, там есть и опытные и совсем молодые.

- Следующий домашний матч ЛНЗ состоится с Шахтером, как команда будет на него настраиваться, поскольку черкасские болельщики будут достаточно сильно ожидать этот матч, готовиться к нему.

- Постараемся, чтобы команда достигла в этом матче положительного результата. Только игра покажет, как сложится матч, и конечно, что будем готовиться, как на любой матч. Будем учить некие моменты, учить соперника. Как и любого соперника мы изучаем, потому что все соперники разные, все равно каждый имеет свою специфику. Но в подготовке ничего особенного не будет, будет задача добиться положительного результата.