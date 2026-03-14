14 марта 2026, 06:38 |
ЛНЗ – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Претендент на чемпионство против действующего вице-чемпиона, претендующего на вылет

ЛНЗ – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В субботу, 14 марта, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и «Александрия». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 13:00.

ЛНЗ

ЛНЗ начинал весеннюю часть сезона в статусе лидера чемпионата, но уже успел потерять три очка, проиграв «Полесью», и опуститься на второе место. Также команда вылетела из Кубка Украины, проиграв в серии послематчевых пенальти черновицкой «Буковине».

Но, в принципе, на этом проблемы черкасского клуба заканчиваются. Да и не являются критическими. В чемпионате расстояние в три очка может измениться в любую сторону в каждом туре.

Тем более, что в других матчах УПЛ ЛНЗ побеждал. В частности, в 19 туре был разгромлен «Верес» со счетом 3:0. Ярко себя проявил ганский вингер Авуду, забивший уже незадолго после выхода на замену. Также в игре стоит отметить Дидыка, тоже отличившегося дебютным голом за ЛНЗ, и Ноникашвили, сделавшего две голевые передачи. Но все равно команде явно не хватает травмированного Яшари.

В первом круге ЛНЗ неожиданно проиграл «Александрии» со счетом 1:4, поэтому желание взять реванш может стать дополнительной мотивацией.

Александрия

Правда, как-то уже и смирились все, что команда, которая в прошлом сезоне долго претендовала на чемпионство, является явным претендентом на как минимум переходные матчи или вообще на вылет? Все потому, что из той вице-чемпионской команды практически не осталось игроков. А новички не тянут, как не впечатляет и тренерский штаб. Поэтому логично, что «Александрия» уже достаточно крепко ассоциируется с главным разочарованием сезона.

После зимних каникул «полиграфы» должны были провести три матча, но провели только два. Речь, конечно, идет о пресловутом поле, на котором арбитр не разрешил играть против «Оболони» и из-за неготовности которого «Александрии» засчитали техническое поражение. А были еще и минимальные поражения уже на поле от «Шахтера» и «Металлиста 1925».

Травмированные игроки стартового состава Булеца и Огарков, которые не смогут помочь команде.

История встреч

Преимущество на стороне «Александрии», которая в пяти матчах одержала две победы и дважды сыграла вничью при разнице мячей 8:4.

Ориентировочные составы

ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев – Дидык, Ноникашвили – Авуду, Пастух, Кузык – Ассинор

«Александрия»: Макаренко – Бутко, Боль, Беиратче, Феррейра, Жонатан – Мишнев, Шостак – Туати, Родригес, Цара

Прогноз на противостояние

Какой прогноз может быть на матч претендента на чемпионство и претендента на вылет? Конечно, ожидаем спокойную победу ЛНЗ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Сергей Рипьюк
Sport Analytics
Олександрія котирується явним фаворитом
П1 - 6.40, Х - 3.55, П2 - 1.62
1. ІЛЮЗІЯ ЦИФР
Розгромна перемога ЛНЗ над Вересом — одна з головних ілюзій минулого туру. Черкащани реалізували 100% своїх нечисленних моментів, що в футболі є ознакою аномального везіння, яке ніколи не повторюється двічі поспіль.
2. ЗАЛІЗОБЕТОН КОМАНДИ НЕСТЕРЕНКА
За зиму Кирило Нестеренко збудував в обороні Олександрії справжню залізобетонну стіну, об яку клуби з ТОП-6 Металіст 1925 і Шахтар бились 120 хвилин, спромігшись забити лише 2 голи на двох, причому один із них з пенальті.
ЛНЗ без Яшарі, позбавлений свого головного мозку в центрі поля, просто не має інструментів, щоб хоча б подряпати цей олександрійський залізобетон.
3. КОМЛЕКС ПЕРШОГО КОЛА
Попри високе місце, ЛНЗ досі не вилікував травму першого кола, коли Олександрія просто розмазала їх з рахунком 4:1. І сьогодні команда Нестеренка завітала у Черкаси, щоб остаточно помножити роздуті чемпіонські амбіції господарів на нуль
