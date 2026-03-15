Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Решающим в матче чемпионата Португалии стал гол орлов на 90+6 минуте
В матче 26-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде вырвала победу над командой Арока со счетом 2:1.
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин провел полный матч и пропустил один гол с пенальти. Хавбек Георгий Судаков появился на поле на 74-й минуте, выйдя на замену вместо Рафа Силвы.
Хозяева быстро открыли счет. На 7-й минуте Иван Барберо реализовал пенальти, переиграв Анатолия Трубина (1:0).
После перерыва лиссабонцы сумели переломить ход встречи. На 51-й минуте Ришар Риос сравнял счет, точно пробив после передачи Андреаса Шельдерупа (1:1).
Победный мяч Бенфика забила в компенсированное время. На 90+6 минуте Франьо Иванович после передачи Джанлуки Престианни принял мяч в штрафной площади и ударом низом отправил его в сетку рикошетом от стойки (2:1).
Лидеры в Португалии: Порту (66 очков), Спортинг, Бенфика (по 62), Брага (46).
Чемпионат Португалии. 26-й тур, 14 марта 2026
Арока – Бенфика – 1:2
Голы: Иван Барберо, 7 (пен) – Ришар Риос, 51, Франьо Иванович, 90+6
Удаления: Альфонсо Тресса, 90+9 – Амар Дедич, 90+9
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|25
|21
|3
|1
|49 - 10
|15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон
|66
|2
|Спортинг Лиссабон
|25
|19
|5
|1
|64 - 14
|22.03.26 20:00 Алверка - Спортинг Лиссабон07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон
|62
|3
|Бенфика
|26
|18
|8
|0
|55 - 17
|21.03.26 20:00 Бенфика - Витория Гимараеш14.03.26 Арока 1:2 Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика
|62
|4
|Брага
|25
|13
|7
|5
|52 - 25
|22.03.26 22:30 Брага - Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве
|46
|5
|Жил Висенте
|26
|11
|9
|6
|39 - 27
|21.03.26 20:00 Санта Клара - Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага
|42
|6
|Фамаликау
|26
|12
|6
|8
|32 - 22
|21.03.26 17:30 Фамаликау - Насьонал14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау
|42
|7
|Морейренсе
|25
|10
|5
|10
|31 - 35
|15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте
|35
|8
|Эшторил
|25
|9
|7
|9
|46 - 42
|15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела
|34
|9
|Витория Гимараеш
|26
|9
|5
|12
|29 - 39
|21.03.26 20:00 Бенфика - Витория Гимараеш14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора
|32
|10
|Алверка
|26
|7
|8
|11
|26 - 41
|22.03.26 20:00 Алверка - Спортинг Лиссабон14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка
|29
|11
|Арока
|26
|7
|5
|14
|33 - 55
|21.03.26 17:30 Морейренсе - Арока14.03.26 Арока 1:2 Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока
|26
|12
|Эштрела Амадора
|25
|5
|10
|10
|28 - 43
|15.03.26 20:00 Риу Аве - Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара
|25
|13
|Риу Аве
|25
|5
|9
|11
|24 - 44
|15.03.26 20:00 Риу Аве - Эштрела Амадора09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве
|24
|14
|Каза Пия
|25
|5
|9
|11
|26 - 44
|20.03.26 22:15 Эштрела Амадора - Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия
|24
|15
|Насьонал
|25
|5
|7
|13
|29 - 37
|15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия
|22
|16
|Санта Клара
|25
|5
|7
|13
|22 - 31
|15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара
|22
|17
|Тондела
|25
|4
|7
|14
|19 - 39
|21.03.26 22:30 Тондела - АВС09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела
|19
|18
|АВС
|25
|1
|7
|17
|18 - 57
|15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС
|10
