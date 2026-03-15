  4. Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Чемпионат Португалии
Арока
14.03.2026 22:30 – FT 1 : 2
Бенфика
Португалия
15 марта 2026, 00:39 | Обновлено 15 марта 2026, 01:09
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену

Решающим в матче чемпионата Португалии стал гол орлов на 90+6 минуте

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В матче 26-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде вырвала победу над командой Арока со счетом 2:1.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин провел полный матч и пропустил один гол с пенальти. Хавбек Георгий Судаков появился на поле на 74-й минуте, выйдя на замену вместо Рафа Силвы.

Хозяева быстро открыли счет. На 7-й минуте Иван Барберо реализовал пенальти, переиграв Анатолия Трубина (1:0).

После перерыва лиссабонцы сумели переломить ход встречи. На 51-й минуте Ришар Риос сравнял счет, точно пробив после передачи Андреаса Шельдерупа (1:1).

Победный мяч Бенфика забила в компенсированное время. На 90+6 минуте Франьо Иванович после передачи Джанлуки Престианни принял мяч в штрафной площади и ударом низом отправил его в сетку рикошетом от стойки (2:1).

Лидеры в Португалии: Порту (66 очков), Спортинг, Бенфика (по 62), Брага (46).

Чемпионат Португалии. 26-й тур, 14 марта 2026

Арока – Бенфика – 1:2

Голы: Иван Барберо, 7 (пен) – Ришар Риос, 51, Франьо Иванович, 90+6

Удаления: Альфонсо Тресса, 90+9 – Амар Дедич, 90+9

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 25 21 3 1 49 - 10 15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе08.03.26 Бенфика 2:2 Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон 66
2 Спортинг Лиссабон 25 19 5 1 64 - 14 22.03.26 20:00 Алверка - Спортинг Лиссабон07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон 62
3 Бенфика 26 18 8 0 55 - 17 21.03.26 20:00 Бенфика - Витория Гимараеш14.03.26 Арока 1:2 Бенфика08.03.26 Бенфика 2:2 Порту02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика 62
4 Брага 25 13 7 5 52 - 25 22.03.26 22:30 Брага - Порту07.03.26 Брага 2:2 Спортинг Лиссабон28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве 46
5 Жил Висенте 26 11 9 6 39 - 27 21.03.26 20:00 Санта Клара - Жил Висенте14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте02.03.26 Жил Висенте 1:2 Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага 42
6 Фамаликау 26 12 6 8 32 - 22 21.03.26 17:30 Фамаликау - Насьонал14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау 42
7 Морейренсе 25 10 5 10 31 - 35 15.03.26 22:30 Порту - Морейренсе07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте 35
8 Эшторил 25 9 7 9 46 - 42 15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела 34
9 Витория Гимараеш 26 9 5 12 29 - 39 21.03.26 20:00 Бенфика - Витория Гимараеш14.03.26 Витория Гимараеш 1:2 Фамаликау08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора 32
10 Алверка 26 7 8 11 26 - 41 22.03.26 20:00 Алверка - Спортинг Лиссабон14.03.26 Жил Висенте 2:2 Алверка07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 Витория Гимараеш 1:1 Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка 29
11 Арока 26 7 5 14 33 - 55 21.03.26 17:30 Морейренсе - Арока14.03.26 Арока 1:2 Бенфика06.03.26 Фамаликау 1:0 Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока 26
12 Эштрела Амадора 25 5 10 10 28 - 43 15.03.26 20:00 Риу Аве - Эштрела Амадора08.03.26 Эштрела Амадора 2:2 Жил Висенте28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара 25
13 Риу Аве 25 5 9 11 24 - 44 15.03.26 20:00 Риу Аве - Эштрела Амадора09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Риу Аве 0:0 Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве 24
14 Каза Пия 25 5 9 11 26 - 44 20.03.26 22:15 Эштрела Амадора - Каза Пия07.03.26 Эшторил 0:0 Каза Пия01.03.26 Каза Пия 1:1 Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия 24
15 Насьонал 25 5 7 13 29 - 37 15.03.26 17:30 Насьонал - Эшторил07.03.26 Морейренсе 1:1 Насьонал28.02.26 Насьонал 1:2 Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия 22
16 Санта Клара 25 5 7 13 22 - 31 15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара08.03.26 Санта Клара 2:0 Витория Гимараеш01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара 22
17 Тондела 25 4 7 14 19 - 39 21.03.26 22:30 Тондела - АВС09.03.26 Тондела 0:1 Риу Аве01.03.26 Тондела 2:2 Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела 19
18 АВС 25 1 7 17 18 - 57 15.03.26 17:30 АВС - Санта Клара07.03.26 Алверка 0:0 АВС28.02.26 АВС 0:0 Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС 10
Полная таблица

Николай Степанов
Комментарии 2
saltim
У Трубина высшая оценка в Бенфике
Есть победа Бенфикушки❤️🦅
