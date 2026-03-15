Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арока – Бенфика – 1:2. Дрматичная развязка на 90+6 мин. Видео голов и обзор
Чемпионат Португалии
Арока
14.03.2026 22:30 – FT 1 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
15 марта 2026, 12:12 | Обновлено 15 марта 2026, 12:19
Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В матче 26-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде вырвала победу над командой Арока со счетом 2:1.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин провел полный матч, хавбек Георгий Судаков вышел на замену на 74-й минуте.

На 7-й минуте Иван Барберо реализовал пенальти в ворота Анатолия Трубина (1:0). На 51-й минуте Ришар Риос сравнял счет после ассиста Андреаса Шельдерупа (1:1).

На 90+6 минуте Франьо Иванович после передачи Джанлуки Престианни забил победный гол для орлов (2:1).

Чемпионат Португалии. 26-й тур, 14 марта 2026

Арока – Бенфика – 1:2

Голы: Иван Барберо, 7 (пен) – Ришар Риос, 51, Франьо Иванович, 90+6

Удаления: Альфонсо Тресса, 90+9 – Амар Дедич, 90+9

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Амар Дедич (Бенфика) получает красную карточку.
90’
Альфонсо Тресса (Арока) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Бенфика), асcист Джанлука Престианни.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Бенфика), асcист Андреас Шельдеруп.
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Барберо (Арока).
Бенфика чемпионат Португалии по футболу пенальти удаление (красная карточка) Арока Анатолий Трубин Георгий Судаков Андреас Шельдеруп Амар Дедич Ришар Риос Франьо Иванович Джанлука Престианни видео голов и обзор
Николай Степанов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем