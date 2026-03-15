Арока – Бенфика – 1:2. Дрматичная развязка на 90+6 мин. Видео голов и обзор

В матче 26-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде вырвала победу над командой Арока со счетом 2:1.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин провел полный матч, хавбек Георгий Судаков вышел на замену на 74-й минуте.

На 7-й минуте Иван Барберо реализовал пенальти в ворота Анатолия Трубина (1:0). На 51-й минуте Ришар Риос сравнял счет после ассиста Андреаса Шельдерупа (1:1).

На 90+6 минуте Франьо Иванович после передачи Джанлуки Престианни забил победный гол для орлов (2:1).

Чемпионат Португалии. 26-й тур, 14 марта 2026

Арока – Бенфика – 1:2

Голы: Иван Барберо, 7 (пен) – Ришар Риос, 51, Франьо Иванович, 90+6

Удаления: Альфонсо Тресса, 90+9 – Амар Дедич, 90+9

