Арока – Бенфика – 1:2. Дрматичная развязка на 90+6 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Португалии
В матче 26-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде вырвала победу над командой Арока со счетом 2:1.
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин провел полный матч, хавбек Георгий Судаков вышел на замену на 74-й минуте.
На 7-й минуте Иван Барберо реализовал пенальти в ворота Анатолия Трубина (1:0). На 51-й минуте Ришар Риос сравнял счет после ассиста Андреаса Шельдерупа (1:1).
На 90+6 минуте Франьо Иванович после передачи Джанлуки Престианни забил победный гол для орлов (2:1).
Чемпионат Португалии. 26-й тур, 14 марта 2026
Арока – Бенфика – 1:2
Голы: Иван Барберо, 7 (пен) – Ришар Риос, 51, Франьо Иванович, 90+6
Удаления: Альфонсо Тресса, 90+9 – Амар Дедич, 90+9
