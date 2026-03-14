Моуриньо определил состав Бенфики. Один украинец остался в запасе

В субботу, 14 марта, состоится матч 26-го тура Примейра-лиги Португалии, в котором «Ароука» примет «Бенфику».

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени. Для лиссабонского клуба эта игра имеет важное значение в борьбе за чемпионство, поэтому команда будет стремиться добиться максимального результата на выезде.

Главный тренер «орлов» Жозе Моуриньо определился со стартовым составом на матч. Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет с первых минут, тогда как полузащитник Георгий Судаков начнет встречу на скамейке запасных.