Мастер-класс от фаворита. Полесье дома не оставило шансов Кривбассу

В матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги житомирское «Полесье» принимало криворожский «Кривбасс».

Начало встречи осталось за гостями. «Кривбасс» активно провел стартовые минуты, высоко прессинговал и несколько раз опасно подбирался к воротам соперника. Особенно выделялся Мендоса на левом фланге, который несколько раз обыгрывал Михайличенко и однажды сам завершал атаку ударом в дальний угол, однако Волынец надежно сыграл в воротах. Однако постепенно инициатива перешла к хозяевам. «Полесье» забрало мяч под контроль, стало уверенно выходить из обороны через короткий и средний пас и методично расшатывать оборону соперника. Счет был открыт довольно неожиданно: после длинной передачи из глубины Краснопир вырвался на свободное пространство и технично перебросил вратаря – 1:0. После гола характер игры не изменился. Житомирская команда продолжала владеть преимуществом и контролировать ход встречи, но до перерыва увеличить счет не удалось.

Во втором тайме «Кривбасс» снова активно начал и около десяти-пятнадцати минут старался играть агрессивнее, создавая давление на половине поля «Полесья». Однако Ротань вовремя отреагировал на ситуацию, проведя тройную замену: на поле вышли Красничи, Федор и Гайдучик. После этого игра окончательно перешла под контроль хозяев. В последние полчаса «Полесье» полностью доминировало и создало большое количество моментов. В итоге один из них завершился вторым голом: Назаренко замкнул передачу Федора и установил окончательный счет – 2:0.

Житомирская команда выглядела сильнее соперника и заслуженно набрала три очка.

Наши оценки:

«Полесье» замены: Красничи - 6.0, Гайдучик - 6.0, Федор - 6.5, Брагару - б/о, Шепелев - б/о.

«Кривбасс» замены: Сек - б/о, Мулик - б/о, Каменский - б/о, Майя - б/о, Маяков - б/о.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Полесье» – «Кривбасс» – 2:0

Гол: Краснопир, 34, Назаренко, 75.

Предупреждение: Михайличенко, 61 - Дибанго, 40, Маяков, 90.

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко (Красничи, 62), Андриевский (Шепелев, 82), Эмерллаху (Федор), Назаренко (Брагару, 78), Гуцуляк, Краснопир (Гайдучик, 62)

Запасные: Бущан, Кудрик, Филиппов, Красничи, Шепелев, Федор, Борел, Леднев, Майсурадзе, Брагару, Мельниченко, Гайдучик.

«Кривбасс»: Кемкин, Юрчец, Виливальд (Маяков, 90), Джонс, Дибанго, Араухо, Джованни (Сек, 77), Шевченко (Каменский, 84), Бар Лин (Мулик, 77), Задерака, Мендоса (Майя)

Запасные: Маханьков, Хома, Маяков, Коробка, Каменский, Мулык, Майя, Боднар, Бутенко, Рохас, Сек.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Центральный городской стадион» (Житомир)