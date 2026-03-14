  4. Мастер-класс от фаворита. Полесье дома не оставило шансов Кривбассу
14 марта 2026, 19:58 | Обновлено 14 марта 2026, 20:35
Команда Ротаня возвращается на третью строчку УПЛ

В матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги житомирское «Полесье» принимало криворожский «Кривбасс».

Начало встречи осталось за гостями. «Кривбасс» активно провел стартовые минуты, высоко прессинговал и несколько раз опасно подбирался к воротам соперника. Особенно выделялся Мендоса на левом фланге, который несколько раз обыгрывал Михайличенко и однажды сам завершал атаку ударом в дальний угол, однако Волынец надежно сыграл в воротах. Однако постепенно инициатива перешла к хозяевам. «Полесье» забрало мяч под контроль, стало уверенно выходить из обороны через короткий и средний пас и методично расшатывать оборону соперника. Счет был открыт довольно неожиданно: после длинной передачи из глубины Краснопир вырвался на свободное пространство и технично перебросил вратаря – 1:0. После гола характер игры не изменился. Житомирская команда продолжала владеть преимуществом и контролировать ход встречи, но до перерыва увеличить счет не удалось.

Во втором тайме «Кривбасс» снова активно начал и около десяти-пятнадцати минут старался играть агрессивнее, создавая давление на половине поля «Полесья». Однако Ротань вовремя отреагировал на ситуацию, проведя тройную замену: на поле вышли Красничи, Федор и Гайдучик. После этого игра окончательно перешла под контроль хозяев. В последние полчаса «Полесье» полностью доминировало и создало большое количество моментов. В итоге один из них завершился вторым голом: Назаренко замкнул передачу Федора и установил окончательный счет – 2:0.

Житомирская команда выглядела сильнее соперника и заслуженно набрала три очка.

«Полесье» замены: Красничи - 6.0, Гайдучик - 6.0, Федор - 6.5, Брагару - б/о, Шепелев - б/о.

«Кривбасс» замены: Сек - б/о, Мулик - б/о, Каменский - б/о, Майя - б/о, Маяков - б/о.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Полесье» – «Кривбасс» – 2:0

Гол: Краснопир, 34, Назаренко, 75.

Предупреждение: Михайличенко, 61 - Дибанго, 40, Маяков, 90.

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко (Красничи, 62), Андриевский (Шепелев, 82), Эмерллаху (Федор), Назаренко (Брагару, 78), Гуцуляк, Краснопир (Гайдучик, 62)

Запасные: Бущан, Кудрик, Филиппов, Красничи, Шепелев, Федор, Борел, Леднев, Майсурадзе, Брагару, Мельниченко, Гайдучик.

«Кривбасс»: Кемкин, Юрчец, Виливальд (Маяков, 90), Джонс, Дибанго, Араухо, Джованни (Сек, 77), Шевченко (Каменский, 84), Бар Лин (Мулик, 77), Задерака, Мендоса (Майя)

Запасные: Маханьков, Хома, Маяков, Коробка, Каменский, Мулык, Майя, Боднар, Бутенко, Рохас, Сек.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Центральный городской стадион» (Житомир)

Саша Леоненко
AK.228
Отличный результат для Руслана Петровича 👏👏
AK.228
Просто так Полесье бронзу Динамо не подарит 
New Zelander
Завтра чекаємо на гру королів УПЛ - Шахтаря. Покажемо всім де раки зимують
Євгеній Січкаренко
Дуже дуже добре. Сьогодні зі своєю родиною під попкорн вболівали за Полісся як за рідних. Порадували вовки, вибивши києвських за борт медальної зони
sania
Мордвинята, марш спати, Полісся грало з Кривбасом, а вам все Динамо мариться...
Andromed
Класний матч від Полісся, тільки прикро що проти Динамо не змогли заробити очки в минулому турі
Vadik007
Приємно коли дивишся стартовий состав Полісся, 10 з 11 українці.
Olexiy_Kharkiv
Чудовий результат і для харків'ян. Тепер очок з Кривбасом порівну, але в Металіста 1925 дві гри в запасі. Це в перспективі +6 у випадку перемог над Шахтарем і Вересом
Fan DynamoKyiv
Сегодня фанатский наш подвал Динамо Киев превратился в филиал поддержки Кривбасса. Кричали, переживали, держали кулаки, местами даже обещали начать новую жизнь… если Кривбасс выиграет. Но Полесье решил, что нашему оптимизму сегодня не жить. В итоге кулаки разжали, голос сорвали, а настроение ушло в отпуск без предупреждения. В подвале холод, на улице тепло и весна. Жизнь продолжается. Дядя Коля сейчас принесет меховые изделия и нам станет сразу теплей  
