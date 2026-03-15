Руслан РОТАНЬ: «Матч с Кривбасом? Я доволен ребятами, их отношением»

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился эмоциями после победы своей команды над Кривбассом (2:0) в 20-м туре УПЛ.

– Руслан Петрович, поздравляю вас с победой. Сегодня очень важны три очка. Как вы оцените действия своей команды?

– Я доволен ребятами. В первую очередь, их отношением. То, что ребята прекрасно понимают, что нужно выкладываться больше, нужно делать интенсивность выше. И сегодня как раз был тот день, где они работали на максимуме, и заслуженно, скажем так, мы сегодня выиграли.

– Последний поединок был очень эмоционален для вашей команды. Можно сказать, что сегодня где-то вернули свое, ведь вернулись на третью позицию?

– Ценой больших усилий, я считаю. Потому что о комплименте для ребят нужно здесь сказать. В эмоциональном плане игра, которая произошла неделю назад, очень многое отобрала в первую очередь эмоций и сил. Поэтому психологически суметь восстановиться и через неделю быть снова «злыми», снова хотеть побеждать – это в первую очередь комплимент для футболистов.

– Что касается этих трех замен на 60 минуте: можно сказать, что это уже пошла подготовка к кубковому матчу, который будет впереди посреди недели?

– Нет, ни в коем случае. Мы думали только о сегодняшней игре. Эти замены только продиктованы тем, что мы хотели поддерживать интенсивность. Она где-то начала снижаться, потому что те ребята, которых мы поменяли, на максимуме отработали 60 минут. Поэтому мы их за это благодарим – они сделали свою работу. Вышли другие исполнители, и они также имели высокую интенсивность и высокую мотивацию и помогли команде, – сказал Ротань.