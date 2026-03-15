Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Матч с Кривбасом? Я доволен ребятами, их отношением»
Премьер-лига
Полесье
14.03.2026 18:00 – FT 2 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 11:52 | Обновлено 15 марта 2026, 12:07
169
0

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

169
0
ФК Кривбасс. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился эмоциями после победы своей команды над Кривбассом (2:0) в 20-м туре УПЛ.

– Руслан Петрович, поздравляю вас с победой. Сегодня очень важны три очка. Как вы оцените действия своей команды?

– Я доволен ребятами. В первую очередь, их отношением. То, что ребята прекрасно понимают, что нужно выкладываться больше, нужно делать интенсивность выше. И сегодня как раз был тот день, где они работали на максимуме, и заслуженно, скажем так, мы сегодня выиграли.

– Последний поединок был очень эмоционален для вашей команды. Можно сказать, что сегодня где-то вернули свое, ведь вернулись на третью позицию?

– Ценой больших усилий, я считаю. Потому что о комплименте для ребят нужно здесь сказать. В эмоциональном плане игра, которая произошла неделю назад, очень многое отобрала в первую очередь эмоций и сил. Поэтому психологически суметь восстановиться и через неделю быть снова «злыми», снова хотеть побеждать – это в первую очередь комплимент для футболистов.

Что касается этих трех замен на 60 минуте: можно сказать, что это уже пошла подготовка к кубковому матчу, который будет впереди посреди недели?

– Нет, ни в коем случае. Мы думали только о сегодняшней игре. Эти замены только продиктованы тем, что мы хотели поддерживать интенсивность. Она где-то начала снижаться, потому что те ребята, которых мы поменяли, на максимуме отработали 60 минут. Поэтому мы их за это благодарим – они сделали свою работу. Вышли другие исполнители, и они также имели высокую интенсивность и высокую мотивацию и помогли команде, – сказал Ротань.

Руслан Ротань Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Полесье - Кривбасс пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем