Украина. Премьер лига14 марта 2026, 18:05 | Обновлено 14 марта 2026, 19:42
Полесье – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
В 18:00 начался топ-матч тура УПЛ между Полесьем и Кривбассом.
Житомирская команда снова примет сложного противника на своем поле. В минувшем туре команда Руслана Ротаня в скандальном матче с ошибками арбитра проиграла Динамо.
Полесье с 36 очками идет на 4-й позиции, а Кривбасс набрал 31 пункт и расположился на 5-м месте.
Чемпионат Украины. 20-й тур
Полесье – Кривбасс 2:0
Голы: Краснопир, 34, Назаренко, 75
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье), асcист Олег Федор.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Полесье), асcист Сергей Чоботенко.
