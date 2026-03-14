В 18:00 начался топ-матч тура УПЛ между Полесьем и Кривбассом.

Житомирская команда снова примет сложного противника на своем поле. В минувшем туре команда Руслана Ротаня в скандальном матче с ошибками арбитра проиграла Динамо.

Полесье с 36 очками идет на 4-й позиции, а Кривбасс набрал 31 пункт и расположился на 5-м месте.

Чемпионат Украины. 20-й тур

Полесье – Кривбасс 2:0

Голы: Краснопир, 34, Назаренко, 75