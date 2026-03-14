Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 18:05 | Обновлено 14 марта 2026, 19:42
В 18:00 начался топ-матч тура УПЛ между Полесьем и Кривбассом.

Житомирская команда снова примет сложного противника на своем поле. В минувшем туре команда Руслана Ротаня в скандальном матче с ошибками арбитра проиграла Динамо.

Полесье с 36 очками идет на 4-й позиции, а Кривбасс набрал 31 пункт и расположился на 5-м месте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча

Чемпионат Украины. 20-й тур

Полесье – Кривбасс 2:0
Голы: Краснопир, 34, Назаренко, 75

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье), асcист Олег Федор.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Полесье), асcист Сергей Чоботенко.
