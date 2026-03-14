В субботу, 14 марта в 18:00, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Кривбасс».

«Полесье»

Матч против «Кривбасса» имеет большое значение для житомирского клуба. Команды разделяют всего пять очков, поэтому результат встречи может серьёзно повлиять на борьбу за верхнюю часть турнирной таблицы. После поражения от «Динамо» ситуация для «Полесья» усложнилась, а после того как киевский клуб в дерби обыграл «Оболонь», житомиряне опустились на четвёртое место. Не будем подробно возвращаться к событиям прошлого тура: «Полесье» проиграло, хотя до этого была серия из трёх побед. После зимнего перерыва команда демонстрировала качественный футбол: были уверенно обыграны «Колос» (2:0) и ЛНЗ (3:1). Матч с «Кривбассом» – отличная возможность для «Полесья» снова подняться на третью строчку турнирной таблицы. В этой игре не сыграют травмированные Никита Кравченко и Владислав Велетень.

«Кривбасс»

Криворожский «Кривбасс» пока не может похвастаться стабильностью. В матче против «Металлист 1925» сыграли вничью 0:0 и выглядели не лучшим образом – по большому счёту, соперник был ближе к победе. Игра против «Зари» получилась образцовой: команда одержала уверенную победу 3:1, проявила характер, дисциплину и слаженную командную игру против непростого соперника. Ничья с «Оболонью» (0:0) показала проблему клуба в матчах против закрытых соперников: коллектив не сумел реализовать свои возможности даже против соперника в меньшинстве.

Есть кадровые потери: не сыграют Бековац и Мендоса (травмы), Араухо получил повреждение в матче с «Оболонью», а Парако пропускает игру из-за дисквалификации. Эти потери могут серьёзно повлиять на возможности команды.

Статистика личных встреч

«Полесье» и «Кривбасс» встречались между собой 7 раз: «Кривбасс» выиграл 2 раза, «Полесье» – 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью. В матче первого круга «Полесье» в непростом поединке победило со счётом 1:0. Победный гол в самой концовке забил лучший бомбардир клуба Гайдучик.

Прогноз

Кадровые проблемы «Кривбасса» могут сыграть ключевую негативную роль. Как не крути, а чтобы дать бой «Полесью», гостям нужно иметь всех своих лидеров в строю и показать при этом футбол такого же уровня, как против «Зари». Но позволит ли житомирский клуб навязать «Кривбассу» свой футбол? Как нам кажется - нет. «Полесье» по качеству игры, подбору исполнителей и общему уровню выглядит сильнее «Кривбасса». После болезненного поражения от «Динамо» житомирский клуб наверняка постарается вернуться на победную тропу.

Поэтому в предстоящем матче ожидаем победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский, Бабенко, Эмерллаху, Андриевский, Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко.

«Кривбасс»: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Джонс, Дибанго, Рохас, Шевченко, Задерака, Лин, Сек, Эрбер.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.56 для «Полесья» и 6.26 для «Кривбасса».