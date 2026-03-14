В субботу, 14 марта в 18:00, в 20-м туре Украинской Премьер-лиги житомирское «Полесье» примет криворожский «Кривбасс».

После поражения от «Динамо» и недавней победы «бело-синих» в матче с «Оболонью», «Полесье» опустилось на четвёртое место. До этого команда демонстрировала уверенную игру, в том числе после зимнего перерыва были победы над «Колосом» (2:0) и ЛНЗ (3:1).

«Кривбасс» демонстрирует смешанные результаты после перерыва. Команда сыграла 0:0 с «Металлистом 1925» и «Оболонью», а в матче с «Зарёй» смогла победить со счётом 3:1. Однако травмы и дисквалификации ключевых игроков – Бековаца, Мендосы, Араухо и Парако, осложняют задачу гостей и могут повлиять на их шансы в Житомире. С учётом текущей формы хозяев поля и кадровых проблем «Кривбасса», фаворитом предстоящего поединка выглядит «Полесье». Тем не менее, криворожский клуб способен навязать борьбу и показать характер, что делает матч интригующим для обеих команд.

Букмекеры оценивают шансы команд: 1.56 для «Полесья» и 6.26 для «Кривбасса».