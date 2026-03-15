Патрик ван ЛЕУВЕН: «Против Полесья мы сыграли не так, как хотели, но...»

Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен поделился эмоциями после поражения своей команды от житомирского «Полесья» в 20 туре УПЛ (0:2).

– Сегодня был непростой поединок для вашей команды. Вы отмечали, что первые 15 минут были очень качественными для вашей команды, интенсивно атаковали, но после этого «Кривбасс» в атаке мы почти не видели. Как это объяснить?

– В первые 15 минут мы не начали достаточно агрессивно. У нас был план опустить одного игрока ниже, чтобы создать дополнительного игрока при построении атаки. Было видно, что такая возможность есть, но они не смогли сыграть этот вариант. Так что первые 15 минут были немного сложными, но после этого мы вошли в игру. Создали первый момент с Мендозой, могли забивать.

Потом у нас были моменты, мы пытались реализовать их, но, конечно, не всегда это удается. Так вот, например с «Зарей» мы смогли реализовать наши возможности, с «Оболонью» было тяжело. И нам не хватило моментов, чтобы сыграть против «Полесья» так, как мы хотели, но мы пытались.

– Где-то на 17 минуте игры я заметил, как вы общались с Мендозой. О чем говорили?

– Я хотел подсказать ему, что он не всегда находится в нужном месте, ему нужно быть больше в центре, быть более агрессивным и лучше реализовывать моменты на своей позиции.

– Вы уже сказали, что сегодня где-то не хватило реализации. В этом году это уже третий поединок, когда «Кривбасс» не забивает…

– Конечно, я об этом не волнуюсь, потому что мы верим в наших игроков. В каждой игре у нас есть свои моменты, и они должны верить в себя и реализовывать собственные шансы.

– Сегодня не было Парако, который выходил абсолютно в каждом матче в этом сезоне в стартовом составе. Можно сказать, что его вам сегодня не хватило?

– Конечно, можно сказать, Парако – наш основной форвард, играющий в каждом матче, но он в предыдущей игре не забил. Но он действительно очень важный игрок для нас, – сказал коуч.