После суперматча с Барселоной. Ньюкасл на выезде обыграл Челси
Тут Ньюкасл удержал минимальный перевес
Классная для Ньюкасла неделя продолжилась выездным матчем АПЛ против Челси, который команда Эдди Хау выиграла со счетом 1:0 благодаря голу лидера Энтони Гордона.
Ньюкасл в середине недели провел невероятный матч Лиги чемпионов, в котором едва не обыграл Барселону, однако пропустил в компенсированное время и свел поединок к ничьей 1:1.
Однако с Челси Сороки удержали преимущество и продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов.
Ньюкасл набрал 42 очка и идет 9-м, а Челси 5-й с 48 пунктами.
Чемпионат Англии. 30-й тур
Челси – Ньюкасл 0:1
Гол: Гордон, 18
Челси: Санчес, Гюсто (Делап, 46), Фофана (Хато, 83), Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо (Лавиа, 61), Палмер, Энцо, Гарначо, Жоао Педру
Ньюкасл: Рамсдейл, Ливраменто (Триппьер, 77), Тиав, Ботман, Холл, Рэмзи, Уиллок (Берн, 77), Мерфи (Эланга, 77), Барнс, Вольтемаде (Жоэллинтон, 67), Гордон
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михавко заинтересовал «Ньюкасл»
Валерий и Дарья Бондарь ждут ребенка