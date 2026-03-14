Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. После суперматча с Барселоной. Ньюкасл на выезде обыграл Челси
Чемпионат Англии
Челси
14.03.2026 19:30 – FT 0 : 1
Ньюкасл
14 марта 2026, 21:45 | Обновлено 14 марта 2026, 22:11
После суперматча с Барселоной. Ньюкасл на выезде обыграл Челси

Тут Ньюкасл удержал минимальный перевес

Getty Images/Global Images Ukraine

Классная для Ньюкасла неделя продолжилась выездным матчем АПЛ против Челси, который команда Эдди Хау выиграла со счетом 1:0 благодаря голу лидера Энтони Гордона.

Ньюкасл в середине недели провел невероятный матч Лиги чемпионов, в котором едва не обыграл Барселону, однако пропустил в компенсированное время и свел поединок к ничьей 1:1.

Однако с Челси Сороки удержали преимущество и продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов.

Ньюкасл набрал 42 очка и идет 9-м, а Челси 5-й с 48 пунктами.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Челси – Ньюкасл 0:1
Гол: Гордон, 18

Челси: Санчес, Гюсто (Делап, 46), Фофана (Хато, 83), Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо (Лавиа, 61), Палмер, Энцо, Гарначо, Жоао Педру

Ньюкасл: Рамсдейл, Ливраменто (Триппьер, 77), Тиав, Ботман, Холл, Рэмзи, Уиллок (Берн, 77), Мерфи (Эланга, 77), Барнс, Вольтемаде (Жоэллинтон, 67), Гордон

Иван Зинченко
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
ВИДЕО. Жена футболиста Шахтера объявила о беременности
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Два удаления у Баварии, победа Боруссии Дортмунд
Комментарии 3
Harun Bakircioğlu
И они поменяли того, кто вытащил Челси из жопы на этого в очках.
movkli
звільнення Марески - це чудовищна помилка - згоден повністю...
T-800
спасибо, что ты есть, Члєнси
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
