После суперматча с Барселоной. Ньюкасл на выезде обыграл Челси

Классная для Ньюкасла неделя продолжилась выездным матчем АПЛ против Челси, который команда Эдди Хау выиграла со счетом 1:0 благодаря голу лидера Энтони Гордона.

Ньюкасл в середине недели провел невероятный матч Лиги чемпионов, в котором едва не обыграл Барселону, однако пропустил в компенсированное время и свел поединок к ничьей 1:1.

Однако с Челси Сороки удержали преимущество и продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов.

Ньюкасл набрал 42 очка и идет 9-м, а Челси 5-й с 48 пунктами.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Челси – Ньюкасл 0:1

Гол: Гордон, 18

Челси: Санчес, Гюсто (Делап, 46), Фофана (Хато, 83), Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо (Лавиа, 61), Палмер, Энцо, Гарначо, Жоао Педру

Ньюкасл: Рамсдейл, Ливраменто (Триппьер, 77), Тиав, Ботман, Холл, Рэмзи, Уиллок (Берн, 77), Мерфи (Эланга, 77), Барнс, Вольтемаде (Жоэллинтон, 67), Гордон

