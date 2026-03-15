  4. Челси – Ньюкасл – 0:1. Борьба за выход в Лигу чемпионов. Видео гола и обзор
Челси
14.03.2026 19:30 – FT 0 : 1
Ньюкасл
15 марта 2026, 09:59 | Обновлено 15 марта 2026, 10:05
Челси – Ньюкасл – 0:1. Борьба за выход в Лигу чемпионов. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Англии

В матче 30-го тура чемпионата Англии Ньюкасл на выезде одержал минимальную победу над Челси со счетом 1:0.

Зато решающий эпизод произошел в первом тайме.

На 18-й минуте Энтони Гордон забил единственный гол в матче для Ньюкасла (1:0).

Челси имеет 48 пунктов (5 место) и потерял важные баллы в борьбе за зону выхода в Лигу чемпионов.

30-й тур. 14 марта 2026

Челси – Ньюкасл – 0:1

Гол: Энтони Гордон, 18.

Видео гола и обзор матча

События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Джозеф Уиллок.
Николай Степанов
