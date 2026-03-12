Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
14.03.2026 19:30 - : -
Ньюкасл
Англия
12 марта 2026, 17:03 | Обновлено 12 марта 2026, 17:04
Смотрите 14 марта в 19:30 поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги

ФК Челси

В субботу, 14 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Челси – Ньюкасл
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси смотреть онлайн Челси - Ньюкасл
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
