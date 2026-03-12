Англия12 марта 2026, 17:03 | Обновлено 12 марта 2026, 17:04
34
0
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 марта в 19:30 поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 14 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
