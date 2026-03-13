В субботу, 14 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Челси

Лондонский клуб в текущем сезоне выглядит не слишком стабильно, хотя результаты показывают неплохие. После 29 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 48 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Столько же очков «Ливерпуль» с 6-й позиции, а от топ-3 «Челси» отстает всего на 3 балла. В Кубке Англии «синие» смогли квалифицироваться в 1/4 финала, где их ждет поединок против аутсайдера Первой лиги (3-й по силе дивизион) – «Порт Вейла».

В Лиге чемпионов англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где они противостоят французскому «ПСЖ». Хотя первый матч в Париже завершился для «Челси» не лучшим образом - со счетом 5:2 победили действующие чемпионы Европы.

Ньюкасл

Очень контрастные результаты в течение сезона демонстрирует и «Ньюкасл». За 29 поединков чемпионата Англии коллективу удалось добыть в борьбе 39 очков, которые пока позволяют ему находиться на 12-й строчке общего зачета. И от 16-го и от 5-го места клуб отделяет уже 10 баллов. Выступления в Кубке Англии «сороки» уже завершили – в матче 1/8 финала коллектив уступил «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов «Ньюкасл» стал единственной английской командой, которая не смогла напрямую квалифицироваться в 1/8, а была вынуждена играть в дополнительном раунде плей-офф. Однако там «сороки» без особых проблем обыграли «Карабах» (9:3). В первой игре 1/8 финала «черно-белые» расписали мировую с «Барселоной» со счетом 1:1.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

За 6 предыдущих матчей «Ньюкасл» победил всего 2 раза.

«Ньюкасл» не может сохранить ворота сухими уже 14 матчей подряд.

В 7/8 последних матчах «Челси» было забито больше 2.5 гола.

За последние 12 игр «Челси» имеет всего 1 клиншит.

Возможные стартовые составы

Челси: Санчес – Кукурелья, Чалоба, Сарр, Джеймс – Сантос, Кайседо – Гарначо, Фернандес, Палмер – Педро

Ньюкасл: Рамсдейл – Холл, Бьорн, Тчау, Трипьер – Жоэлинтон, Тонали, Уиллок – Гордон, Вольтемаде, Эланга

Прогноз

В последних матчах команд было забито большое количество голов, думаю, эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал больше 3 (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).