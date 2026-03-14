  4. Победный пас. Зубков вышел на замену и отдал ассист за Трабзонспор
14.03.2026 19:00 – FT 1 : 0
14 марта 2026, 20:57 | Обновлено 14 марта 2026, 21:00
Победный пас. Зубков вышел на замену и отдал ассист за Трабзонспор

На 51-й минуте Александр отдал голевой пас на Пола Онуачу

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский полузащитник Александр Зубков отметился результативным действием в матче чемпионата Турции.

Вингер вышел на замену в начале второго тайма в составе Трабзонспора в поединке 26-го тура Суперлиги Турции против команды Ризеспор.

Украинец появился на поле сразу после перерыва, заменив Матиіаса Левика, и уже через несколько минут отметился результативной передачей.

На 51-й минуте Зубков ассистировал нигерийскому форварду Полу Онуачу, который открыл счет (1:0). Этот гол оказался единственным в матче.

Лидеры в Турции: Галатасарай (64 очка), Фенербахче, Трабзонспор (по 57), Бешикташ (46).

Чемпионат Турции. 26-й тур, 14 марта 2026

Трабзонспор – Ризеспор – 1:0

Гол: Пол Онуачу, 51 (ассист – Александр Зубков)

ВИДЕО. Украинец Зубков вышел на замену и сделал ассист за Трабзонспор

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Трабзонспор), асcист Александр Зубков.
turist86
А який дурень сьогодні писав, що Зубков травмований і не зіграє зі шведами?
❤️🍓
Замечательно🎉🥳
