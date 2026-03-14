Победный пас. Зубков вышел на замену и отдал ассист за Трабзонспор

Украинский полузащитник Александр Зубков отметился результативным действием в матче чемпионата Турции.

Вингер вышел на замену в начале второго тайма в составе Трабзонспора в поединке 26-го тура Суперлиги Турции против команды Ризеспор.

Украинец появился на поле сразу после перерыва, заменив Матиіаса Левика, и уже через несколько минут отметился результативной передачей.

На 51-й минуте Зубков ассистировал нигерийскому форварду Полу Онуачу, который открыл счет (1:0). Этот гол оказался единственным в матче.

Лидеры в Турции: Галатасарай (64 очка), Фенербахче, Трабзонспор (по 57), Бешикташ (46).

Чемпионат Турции. 26-й тур, 14 марта 2026

Трабзонспор – Ризеспор – 1:0

Гол: Пол Онуачу, 51 (ассист – Александр Зубков)

