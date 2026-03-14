Победный пас. Зубков вышел на замену и отдал ассист за Трабзонспор
На 51-й минуте Александр отдал голевой пас на Пола Онуачу
Украинский полузащитник Александр Зубков отметился результативным действием в матче чемпионата Турции.
Вингер вышел на замену в начале второго тайма в составе Трабзонспора в поединке 26-го тура Суперлиги Турции против команды Ризеспор.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинец появился на поле сразу после перерыва, заменив Матиіаса Левика, и уже через несколько минут отметился результативной передачей.
На 51-й минуте Зубков ассистировал нигерийскому форварду Полу Онуачу, который открыл счет (1:0). Этот гол оказался единственным в матче.
Лидеры в Турции: Галатасарай (64 очка), Фенербахче, Трабзонспор (по 57), Бешикташ (46).
Чемпионат Турции. 26-й тур, 14 марта 2026
Трабзонспор – Ризеспор – 1:0
Гол: Пол Онуачу, 51 (ассист – Александр Зубков)
Paul Onuachu scores with Zubkov's service!— Trabzonspor - Rizespor maçı canlı izle (@tscanlitv) March 14, 2026
Trabzonspor 1–0 Rizesporpic.twitter.com/IsKGUs8RmA
Paul Onuachu’nun golüyle Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiyoruz! 💪#TSvÇRS pic.twitter.com/MQZ1w0mTC8— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 14, 2026
