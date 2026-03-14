ВИДЕО. Подкрепление для Реброва. Украинский вингер блеснул в Европе

Украинский футболист Александр Зубков вышел на второй тайм матча «Трабзонспор» — «Ризеспор».

Зубков принял участие в первом голе матча. Вингер отдал результативную передачу на Пола Онуачу, который открыл счет в поединке.

Александр проводит свой 26-й матч в этом сезоне чемпионата Турции – в его активе три гола и уже четыре результативные передачи.

Еще один украинский футболист Арсений Батагов пропускает этот матч из-за травмы.

