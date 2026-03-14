ВИДЕО. Подкрепление для Реброва. Украинский вингер блеснул в Европе
Зубков отдал голевую передачу в матче за «Трабзонспор»
Украинский футболист Александр Зубков вышел на второй тайм матча «Трабзонспор» — «Ризеспор».
Зубков принял участие в первом голе матча. Вингер отдал результативную передачу на Пола Онуачу, который открыл счет в поединке.
Александр проводит свой 26-й матч в этом сезоне чемпионата Турции – в его активе три гола и уже четыре результативные передачи.
Еще один украинский футболист Арсений Батагов пропускает этот матч из-за травмы.
Paul Onuachu scores with Zubkov's service!— Trabzonspor - Rizespor maçı canlı izle (@tscanlitv) March 14, 2026
Trabzonspor 1–0 Rizesporpic.twitter.com/IsKGUs8RmA
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
