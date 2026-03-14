Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити не сумел обыграть Вест Хэм. Уже солидное отставание от Арсенала
Чемпионат Англии
Вест Хэм
14.03.2026 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 марта 2026, 23:59 | Обновлено 15 марта 2026, 00:13
108
1

Ман Сити не сумел обыграть Вест Хэм. Уже солидное отставание от Арсенала

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме в интервале 4 минут

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура чемпионата Англии в Лондоне Вест Хэм и Манчестер Сити сыграли вничью (1:1).

Гости открыли счет на 31-й минуте. Омар Мармуш отдал передачу на Бернарду Силву, который точным ударом вывел Манчестер Сити вперед.

Уже через 4 минуты хозяева отыгрались, после передачи Джаррода Боуэна защитник Константинос Мавропанос головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме команда Пепа Гвардиолы полностью контролировала игру и создала значительное количество моментов, нанеся 25 ударов по воротам и имея 71% владения мячом, но забить во второй раз так и не сумела.

Манчестер Сити (61 пункт) потерял важные очки в чемпионской гонке с Арсеналом (70 баллов), но у горожан есть игра в запасе.

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Мавропанос, 35 – Бернарду Силва, 31

Фотогалерея

По теме:
Игрок Арсенала стал самым молодым автором гола в истории АПЛ
Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Вест Хэм Вест Хэм - Манчестер Сити Бернарду Силва Омар Мармуш Джаррод Боуэн Константинос Мавропанос
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине
Футбол | 14 марта 2026, 16:01 8
Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине
Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине

Лассина Траоре поделился мнением о российском вторжении и своем отношении к украинцам

Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Футбол | 14 марта 2026, 09:00 10
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира

Ирак рассматривает такую возможность

Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 14.03.2026, 08:22
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Футбол | 14.03.2026, 22:16
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2026, 01:54
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex.belogubko
МС показывает БАЛЕТ а не футбол--противно смотреть на это
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 38
Теннис
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 2
Футбол
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
13.03.2026, 12:27 1
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 8
Футбол
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем