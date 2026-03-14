Ман Сити не сумел обыграть Вест Хэм. Уже солидное отставание от Арсенала

В матче 30-го тура чемпионата Англии в Лондоне Вест Хэм и Манчестер Сити сыграли вничью (1:1).

Гости открыли счет на 31-й минуте. Омар Мармуш отдал передачу на Бернарду Силву, который точным ударом вывел Манчестер Сити вперед.

Уже через 4 минуты хозяева отыгрались, после передачи Джаррода Боуэна защитник Константинос Мавропанос головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме команда Пепа Гвардиолы полностью контролировала игру и создала значительное количество моментов, нанеся 25 ударов по воротам и имея 71% владения мячом, но забить во второй раз так и не сумела.

Манчестер Сити (61 пункт) потерял важные очки в чемпионской гонке с Арсеналом (70 баллов), но у горожан есть игра в запасе.

Английская Премьер-лига

30-й тур, 14 марта 2026

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Мавропанос, 35 – Бернарду Силва, 31

Фотогалерея