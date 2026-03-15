Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1. Второй не забили. Видео голов и обзор

Вечером 14 марта в Лондоне прошел поединок 30-го тура чемпионата Англии.

Вест Хэм и Манчестер Сити обменялись голами и сыграли вничью (1:1).

На 31-й минуте. Омар Мармуш отдал передачу на Бернарду Силву, и тот вывел гостей вперед (1:0)

Уже через 4 минуты после передачи Джаррода Боуэна защитник Константинос Мавропанос головой отправил мяч в сетку (1:1).

Команда Ман Сити имела огромное преимущество (25 ударов по воротам, 71% владения мячом), но забить во второй раз так и не сумела.

Английская Премьер-лига

30-й тур, 14 марта 2026

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Мавропанос, 35 – Бернарду Силва, 31

