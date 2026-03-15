Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1. Второй не забили. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Вест Хэм
14.03.2026 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 марта 2026, 09:29 | Обновлено 15 марта 2026, 09:53
164
1

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1. Второй не забили. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Англии

164
1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта в Лондоне прошел поединок 30-го тура чемпионата Англии.

Вест Хэм и Манчестер Сити обменялись голами и сыграли вничью (1:1).

На 31-й минуте. Омар Мармуш отдал передачу на Бернарду Силву, и тот вывел гостей вперед (1:0)

Уже через 4 минуты после передачи Джаррода Боуэна защитник Константинос Мавропанос головой отправил мяч в сетку (1:1).

Команда Ман Сити имела огромное преимущество (25 ударов по воротам, 71% владения мячом), но забить во второй раз так и не сумела.

Английская Премьер-лига

30-й тур, 14 марта 2026

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Мавропанос, 35 – Бернарду Силва, 31

Видео голов и обзор матча

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Мавропанос (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити), асcист Омар Мармуш.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Дві гри підряд МанСіті не зміг виграти у команд з "дна" таблиці АПЛ,
які є претендентами (разом з Лідсом і Тоттенгемом)
на почесне третє місце з заду.
Крім того програли ПСЖ в ЛЧ.
Мабуть іде діло до зміни тренера...
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем