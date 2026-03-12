14.03.2026 22:00 - : -
Англия12 марта 2026, 17:10 | Обновлено 12 марта 2026, 17:11
40
0
Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 марта в 22:00 матч чемпионата Англии
12 марта 2026, 17:10 | Обновлено 12 марта 2026, 17:11
40
0
В субботу, 14 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет на стадионе «Лондон».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 марта 2026, 14:47 25
Риццоли разобрал спорные моменты
Футбол | 12 марта 2026, 15:55 4
В стране война и блекауты
Теннис | 12.03.2026, 00:55
Теннис | 11.03.2026, 23:44
Футбол | 12.03.2026, 07:39
Комментарии 0
Популярные новости
Бокс
12.03.2026, 06:57 14
10.03.2026, 23:35 90
12.03.2026, 08:13 3
11.03.2026, 09:31 10
11.03.2026, 17:32 48
11.03.2026, 08:27 6
11.03.2026, 23:14 6