В субботу, 14 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Лондон».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

