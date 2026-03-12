Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Вест Хэм
14.03.2026 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 марта 2026, 17:10 | Обновлено 12 марта 2026, 17:11
40
0

Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 марта в 22:00 матч чемпионата Англии

12 марта 2026, 17:10 | Обновлено 12 марта 2026, 17:11
40
0
Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 14 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Лондон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вест Хэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вест Хэм – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Все очевидно. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн Вест Хэм Вест Хэм - Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Футбол | 12 марта 2026, 14:47 25
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо

Риццоли разобрал спорные моменты

Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Футбол | 12 марта 2026, 15:55 4
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана

В стране война и блекауты

Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 00:55
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 23:44
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12.03.2026, 07:39
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
12.03.2026, 03:55
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 14
Футбол
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 90
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 3
Бокс
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 48
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем