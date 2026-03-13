Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вест Хэм
14.03.2026 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 марта 2026, 19:02
109
0

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 14 марта в 22:00 по Киеву

13 марта 2026, 19:02 |
109
0
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вест Хэм

В субботу, 14 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вест Хэм

Не слишком уверенно проходит сезон для «молотобойцев». После 29 матчей чемпионата Англии на балансе команды есть 28 очков, из-за чего они пока находятся в зоне вылета, на 18 месте. «Ноттингем», который находится в безопасной зоне, имеет столько же баллов, но несколько лучше дополнительные показатели.

В Кубке Англии «Вест Хэм» дошел уже до 1/4 финала, где теперь его ждет поединок против «Лидса».

Манчестер Сити

В текущем сезоне «горожане» далеки от своего «прайма», однако результаты все же показывают довольно неплохие. За 29 туров Премьер-лиги «Манчестер Сити» смог добыть в борьбе 60 баллов, благодаря которым теперь находится на 2-м месте общего зачета. Расстояние от лидера «Арсенала» составляет 7 баллов, однако лондонцы сыграли на 1 игру больше. В Кубке Англии «горожане» также квалифицировались в четвертьфинал, их будущий соперник на этой стадии – «Ливерпуль».

В Лиге чемпионов англичанам удалось дойти до 1/8 финала, где они в очередной раз противостоят мадридскому «Реалу». Однако первая игра завершилась для «Манчестер Сити» не лучшим образом, ведь победу со счетом 3:0 праздновали «сливочные».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полностью доминирует «Манчестер Сити». На балансе команды за этот отрезок есть 5 побед, а общий счет – 16:4.

Интересные факты

  • В последних пяти играх «Манчестер Сити» лишь раз сохранил ворота сухими.
  • В каждом из 6 предыдущих матчей между клубами было забито больше, чем 2.5 гола.
  • «Вест Хэм» не проигрывает дома уже 5 игр подряд – на счету команды 3 ничьи и 2 победы.
  • В 7 предыдущих выездных поединках «Манчестер Сити» победил всего трижды.

Возможные стартовые составы

Вест Хэм: Германсен – Диуф, Дисаси, Мавропанос, Ван-Биссака – Соучек, Фернандес – Майерс, Пабло, Боуэн – Кастельянос

Манчестер Сити: Доннарума – Аит-Нури, Гехи, Диаш, Нуньеш – Родри – О'Райлли, Силва, Шерки – Голланд, Семеньо

Прогноз

Очные противостояния коллективов очень часто завершаются голевой феерией, думаю, такой сценарий может состояться и в грядущей игре. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.55 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
14 марта 2026 -
22:00
Манчестер Сити
Тотал больше 2.5 1.55
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем