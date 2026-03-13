В субботу, 14 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вест Хэм

Не слишком уверенно проходит сезон для «молотобойцев». После 29 матчей чемпионата Англии на балансе команды есть 28 очков, из-за чего они пока находятся в зоне вылета, на 18 месте. «Ноттингем», который находится в безопасной зоне, имеет столько же баллов, но несколько лучше дополнительные показатели.

В Кубке Англии «Вест Хэм» дошел уже до 1/4 финала, где теперь его ждет поединок против «Лидса».

Манчестер Сити

В текущем сезоне «горожане» далеки от своего «прайма», однако результаты все же показывают довольно неплохие. За 29 туров Премьер-лиги «Манчестер Сити» смог добыть в борьбе 60 баллов, благодаря которым теперь находится на 2-м месте общего зачета. Расстояние от лидера «Арсенала» составляет 7 баллов, однако лондонцы сыграли на 1 игру больше. В Кубке Англии «горожане» также квалифицировались в четвертьфинал, их будущий соперник на этой стадии – «Ливерпуль».

В Лиге чемпионов англичанам удалось дойти до 1/8 финала, где они в очередной раз противостоят мадридскому «Реалу». Однако первая игра завершилась для «Манчестер Сити» не лучшим образом, ведь победу со счетом 3:0 праздновали «сливочные».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полностью доминирует «Манчестер Сити». На балансе команды за этот отрезок есть 5 побед, а общий счет – 16:4.

Интересные факты

В последних пяти играх «Манчестер Сити» лишь раз сохранил ворота сухими.

В каждом из 6 предыдущих матчей между клубами было забито больше, чем 2.5 гола.

«Вест Хэм» не проигрывает дома уже 5 игр подряд – на счету команды 3 ничьи и 2 победы.

В 7 предыдущих выездных поединках «Манчестер Сити» победил всего трижды.

Возможные стартовые составы

Вест Хэм: Германсен – Диуф, Дисаси, Мавропанос, Ван-Биссака – Соучек, Фернандес – Майерс, Пабло, Боуэн – Кастельянос

Манчестер Сити: Доннарума – Аит-Нури, Гехи, Диаш, Нуньеш – Родри – О'Райлли, Силва, Шерки – Голланд, Семеньо

Прогноз

Очные противостояния коллективов очень часто завершаются голевой феерией, думаю, такой сценарий может состояться и в грядущей игре. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.55 по линии БК betking).