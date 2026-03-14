Динамо и Левый берег определили победителя в матче с пятью голами

14 марта 2026 года, Киев – в товарищеском матче «Динамо» победило команду из Первой лиги – «Левый берег». Поединок состоялся на тренировочной базе киевского клуба.

«Бело-синие» открыли счет на 24-й минуте, но соперник сравнял на 33-й. Однако уже через две минуты «Динамо» снова вышло вперед. Во втором тайме дубль оформил Герреро, забивший еще один гол. Лишь в конце игры «Левый берег» смог сократить отставание.

В матче приняли участие игроки, не попавшие в стартовый состав в матче УПЛ против «Оболони» (2:1).

Товарищеский матч

«Динамо» – «Левый Берег» – 3:2 (2:1)

Голы: Огундана (24), Герреро (35, 74) – Шастал (33), Диего (89).

«Динамо»: 51. Моргун (74. Игнатенко, 46), 18. Тимчик (5. Дехтяр, 75), 4. Попов (34. Захарченко, 62), 34. Захарченко (66. Тиаре, 29), 20. Караваев (2. Панимаш, 86), 91. Михайленко (13. Озимай, 82), 29. Буяльский (28. Осипенко, 62), 28. Осипенко (10. Шапаренко, 29), 16. Огундана (70. Чалый, 89), 9. Н. Волошин, 39. Герреро (44. Гродзинский, 86).

«Левый Берег» (стартовый состав): 1. Механив, 27. Астахов, 13. Коваленко, 5. Самар, 6. Сидней, 8. Чепурный, 22. Тищенко, 15. В. Волошин, 17. Воробчак, 7. Шастал, 29. Венделл.

