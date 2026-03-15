ФОТО. Результативный матч. Динамо сыграло спарринг против Левого Берега

Киевское Динамо провело товарищеский матч против команды Левый Берег и победило со счетом 3:2.

Встреча состоялась 14 марта на клубной базе в Вита-Литовской. Начало игры было отложено из-за воздушной тревоги.

Счет был открыт в середине первого тайма. Виталий Буяльский после передачи Александра Тымчика мощно пробил и попал в перекладину. Отскочивший мяч подхватил Шола Огундана и точным ударом с левой стороны штрафной отправил его в сетку – 1:0.

Вскоре гости сумели отыграться. Вратарь Валентин Моргун допустил ошибку под давлением соперника, мяч оказался у Дмитрия Шастала, который ударом с левого фланга поразил дальний угол ворот (1:1). Однако киевляне быстро вернули себе преимущество. После прострела Назара Волошина мяч получил Эдуардо Герреро и с близкой дистанции протолкнул его в ворота (2:1).

Во втором тайме Динамо увеличило отрыв. Герреро получил мяч в штрафной площади слева и мощным ударом отправил его под перекладину (3:1). В концовке встречи Левый Берег сократил разницу в счете. После борьбы в штрафной площади киевлян Диего сумел протолкнуть мяч в ворота и установил окончательный результат (2:3).

Следующий официальный матч Динамо проведет 19 марта в 21-м туре Украинской Премьер-лиги против Александрии.

Товарищеский матч. 14 марта 2026

Вита-Литовская, НТБ Динамо

Динамо Киев – Левый Берег – 3:2

Голы: Огундана, 24, Герреро, 35, 74 – Шастал, 33, Диего, 89.

Динамо: 51. Моргун (74. Игнатенко, 46), 18. Тымчик (5. Дехтярь, 75), 4. Попов (34. Захарченко, 62), 34. Захарченко (66. Тиаре, 29), 20. Караваев (2. Панимаш, 86), 91. Михайленко (13. Озимай, 82), 29. Буяльский (28. Осипенко, 62), 28. Осипенко (10. Шапаренко, 29), 16. Огундана (70. Чалый, 89), 9. Н. Волошин, 39. Герреро (44. Гродзинский, 86).

Левый Берег (старт): 1. Механив, 27. Астахов, 13. Коваленко, 5. Самар, 6. Сидней, 8. Чепурный, 22. Тищенко, 15. В. Волошин, 17. Воробчак, 7. Шастал, 29. Венделл.

