Динамо Киев – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киевское «Динамо» проводит товарищеский матч с представителем Первой лиги.

Соперником команды Игоря Костюка станет представитель Первой лиги – «Левый Берег». Встреча предварительно была запланирована на 13:00, однако стартовый свисток прозвучал в 13:30.

Матч проходит на учебно-тренировочной базе «бело-синих» в Вите-Литовской.

После 20 туров «Динамо» идет на третьей позиции в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Для «Левого Берега» эта контрольная встреча станет одной из последних перед возобновлением официальных матчей сезона Первой лиги.

Матч показывает официальный канал «Динамо» на YouTube.

