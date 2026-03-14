Динамо – Левый Берег – 3:2. Дубль Герреро. Видео голов и обзор

Киевское Динамо Киев провело контрольный матч против команды Левый Берег и одержало победу со счетом 3:2. Поединок состоялся 14 марта на клубной базе в Вита-Литовской, игра началась с задержкой из-за воздушной тревоги.

Киевляне открыли счет в середине первого тайма. Виталий Буяльский после передачи Александр Тымчик мощно пробил и попал в перекладину. Мяч отскочил к Шоле Огундане, который с левой стороны штрафной площади точно пробил в сетку (1:0).

Вскоре гости сравняли счет. После ошибки вратаря Валентина Моргуна мяч подхватил Дмитрий Шастал и ударом слева в дальний угол сделал счет 1:1. Впрочем динамовцы быстро снова вышли вперед. После прострела Назар Волошин мяч оказался у Эдуардо Герреро, который с близкого расстояния протолкнул его в ворота (2:1).

Во втором тайме киевляне увеличили преимущество. Эдуардо Герреро, получив мяч в штрафной площади слева, мощным ударом отправил его под перекладину (3:1). В конце матча гости сократили отставание. После борьбы в штрафной площади динамовцев Диего сумел протолкнуть мяч в ворота и установил окончательный счет (2:3).

Следующий официальный матч Динамо Киев проведет 19 марта в 21-м туре Украинская Премьер-лига против Александрии.

Товарищеский матч. 14 марта 2026

Вита-Литовская, НТБ Динамо

Динамо Киев – Левый Берег – 3:2

Голы: Огундана, 24, Герреро, 35, 74 – Шастал, 33, Диего, 89.

Динамо: 51. Моргун (74. Игнатенко, 46), 18. Тымчик (5. Дехтярь, 75), 4. Попов (34. Захарченко, 62), 34. Захарченко (66. Тиаре, 29), 20. Караваев (2. Панимаш, 86), 91. Михайленко (13. Озимай, 82), 29. Буяльский (28. Осипенко, 62), 28. Осипенко (10. Шапаренко, 29), 16. Огундана (70. Чалый, 89), 9. Н. Волошин, 39. Герреро (44. Гродзинский, 86).

Левый Берег (старт): 1. Механив, 27. Астахов, 13. Коваленко, 5. Самар, 6. Сидней, 8. Чепурный, 22. Тищенко, 15. В. Волошин, 17. Воробчак, 7. Шастал, 29. Венделл.

