Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Левый Берег – 3:2. Дубль Герреро. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Динамо Киев
14.03.2026 13:00 – FT 3 : 2
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 23:35 | Обновлено 14 марта 2026, 23:40
Динамо – Левый Берег – 3:2. Дубль Герреро. Видео голов и обзор

Смотрите вдеообзор товарищеского матча на базе динамовцев

Киевское Динамо Киев провело контрольный матч против команды Левый Берег и одержало победу со счетом 3:2. Поединок состоялся 14 марта на клубной базе в Вита-Литовской, игра началась с задержкой из-за воздушной тревоги.

Киевляне открыли счет в середине первого тайма. Виталий Буяльский после передачи Александр Тымчик мощно пробил и попал в перекладину. Мяч отскочил к Шоле Огундане, который с левой стороны штрафной площади точно пробил в сетку (1:0).

Вскоре гости сравняли счет. После ошибки вратаря Валентина Моргуна мяч подхватил Дмитрий Шастал и ударом слева в дальний угол сделал счет 1:1. Впрочем динамовцы быстро снова вышли вперед. После прострела Назар Волошин мяч оказался у Эдуардо Герреро, который с близкого расстояния протолкнул его в ворота (2:1).

Во втором тайме киевляне увеличили преимущество. Эдуардо Герреро, получив мяч в штрафной площади слева, мощным ударом отправил его под перекладину (3:1). В конце матча гости сократили отставание. После борьбы в штрафной площади динамовцев Диего сумел протолкнуть мяч в ворота и установил окончательный счет (2:3).

Следующий официальный матч Динамо Киев проведет 19 марта в 21-м туре Украинская Премьер-лига против Александрии.

Товарищеский матч. 14 марта 2026

Вита-Литовская, НТБ Динамо

Динамо Киев – Левый Берег – 3:2

Голы: Огундана, 24, Герреро, 35, 74 – Шастал, 33, Диего, 89.

Динамо: 51. Моргун (74. Игнатенко, 46), 18. Тымчик (5. Дехтярь, 75), 4. Попов (34. Захарченко, 62), 34. Захарченко (66. Тиаре, 29), 20. Караваев (2. Панимаш, 86), 91. Михайленко (13. Озимай, 82), 29. Буяльский (28. Осипенко, 62), 28. Осипенко (10. Шапаренко, 29), 16. Огундана (70. Чалый, 89), 9. Н. Волошин, 39. Герреро (44. Гродзинский, 86).

Левый Берег (старт): 1. Механив, 27. Астахов, 13. Коваленко, 5. Самар, 6. Сидней, 8. Чепурный, 22. Тищенко, 15. В. Волошин, 17. Воробчак, 7. Шастал, 29. Венделл.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

По теме:
Реал – Эльче – 4:1. Вальверд теперь бомбардир? Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
Болгария – Украина – 81:66. Спокойная победа фавориток. Видеообзор матча
Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Дмитрий Шастал контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Эдуардо Герреро Диего Энрике Соуза да Силва Динамо - Левый Берег Шола Огундана видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Атлетико устроил безумное шоу в стиле «Острых козырьков» перед матчем
Футбол | 14 марта 2026, 22:59 0
ФОТО. Атлетико устроил безумное шоу в стиле «Острых козырьков» перед матчем
ФОТО. Атлетико устроил безумное шоу в стиле «Острых козырьков» перед матчем

Необычная акция Атлетико привлекла внимание болельщиков

Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 14 марта 2026, 08:22 18
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги

Оба может перейти в Англию

Громкий скандал. Тренер сборной Украины сбежал работать в беларусь
Другие виды | 14.03.2026, 19:20
Громкий скандал. Тренер сборной Украины сбежал работать в беларусь
Громкий скандал. Тренер сборной Украины сбежал работать в беларусь
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футбол | 14.03.2026, 09:23
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2026, 05:58
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59 1
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
13.03.2026, 05:42 6
Бокс
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 8
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем