  4. Реал победил Эльче в Ла Лиге. Лунин, вопреки прогнозам, остался на запасе
14.03.2026 22:00 – FT 4 : 1
15 марта 2026, 00:00 | Обновлено 15 марта 2026, 00:03
Реал победил Эльче в Ла Лиге. Лунин, вопреки прогнозам, остался на запасе

В матче 28-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/2026 мадридский «Реал» уверенно обыграл «Эльче». Поединок состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Хозяева поля одержали убедительную победу со счетом 4:1.

Счет в игре открыли в конце первого тайма. На 39-й минуте защитник мадридцев Антонио Рюдигер удачно подключился к атаке и отправил мяч в сетку ворот соперника. Еще до перерыва «сливочные» смогли удвоить свое преимущество – на 45-й минуте результативным ударом отличился полузащитник Федерико Вальверде.

Во второй половине встречи хозяева продолжили контролировать игру. На 66-й минуте защитник Дин Хейсен забил третий мяч в ворота «Эльче», практически сняв все вопросы относительно победителя.

В конце матча команды обменялись голами. На 85-й минуте мяч в собственные ворота срезал игрок мадридцев Мануэль Моран, сократив отставание гостей. Однако уже через несколько минут «Реал» восстановил комфортное преимущество: на 89-й минуте Арда Гюлер отличился точным ударом и установил окончательный счет – 4:1.

Украинский вратарь Андрей Лунин, вопреки прогнозам испанской прессы, не вышел в стартовом составе и уступил место в основе Тибо Куртуа.

После 28 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Реал» имеет в своем активе 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Эльче» набрал 26 очков и находится на 17-й позиции.

Ла Лига, 28-й тур.

Реал Мадрид – Эльче – 4:1

Голы: Рюдигер, 39, Вальверде, 44, Хейсен, 66, Гюлер, 90 – Моран, 85 (автогол).

Реал Мадрид: Куртуа, Гарсия, Карвахаль, Рюдигер (Агуадо 61), Хейсен, Камавинга, Вальверде (Гарсия 58), Чуамени (Яньес 58), Питарч (Паласиос 64), Диас (Анхель 63), Винисиус Жуниор (Гюлер 58).

Эльче: Дитуро, Сангаре (Педроса 23), Валера, Петро (Хосан 64), Аффенгрубер, Чуст, Редондо (Агуадо 64), Фебас, Сепеда (Мир 64), Нету, Сильва.

