Реал Мадрид – Эльче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 14 марта в 22:00 по Киеву
В субботу, 14 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Эльче».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – ЭльчеСмотреть трансляцию
