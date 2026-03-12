В субботу, 14 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Эльче».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Эльче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция