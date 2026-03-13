Победа Шахтера, бисиклета Изаки, рекорд Дюплантиса, сенсация от Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 12 марта.

1A. Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех

Донецкая команда одержала победу в Познани в матче 1/8 финала ЛК

1B. ТУРАН: «Надо забыть про победу. Я играл, когда Барселона одолела ПСЖ 6:1»

Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию после победы над Лехом

2A. Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер

В случае, если горняки пройдут Лех, соперником станет АЗ Алкмаар или Спарта

2B. Сетка Лиги Европы. Итоги дня: Лион с Яремчуком спас игру с Сельтой

Ноттингем Форест потерпел сенсационное поражение от Мидтьюлланда

3A. Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч

АЗ Алкмаар вырвал победу у Спарты, также выиграли Страсбург и Райо Вальекано

3B. Лига Европы. Ничья Ромы, победа Астон Виллы, заруба Штутгарта и Порту

В матче Панатинаикоса и Бетиса были удалены игроки обеих команд

4A. Эндрику повезло с голом. Лион Яремчука вырвал ничью у Сельты на 89-й минуте

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы в Виго завершился со счетом 1:1

4B. Фиорентина вырвала победу у Ракува на 90+3 мин первого матча 1/8 финала ЛК

Фиалки во Флоренции одолели польскую команду 2:1 с пенальти Гудмундссона

5. Прыжки с шестом. Дюплантис установил новый мировой рекорд – 6,31 метра

Шведский легкоатлет перед родной публикой обновил свое мировое достижение

6. Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс

Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале в Калифорнии

7A. Любимая соперница. Калинина одолела грузинку и вышла в 1/4 финала в Анталье

Ангелина в третий раз за три недели в Турции переиграла Екатерину Горгодзе

7B. Дебют Олейниковой. Стал известен состав сборной Украины на матч с Польшей

Помимо Александры, также сыграют Свитолина, Костюк и сестры Киченок

8A. Ярослав Лавренюк выиграл золото молодежного ЧМ-2026 по скелетону

Украинец выиграл соревнования сразу в двух категориях – U-20 та U-23

8B Медальная таблица Паралимпиады. Украина остается на 7-й позиции

Украина не была представлена в женском пара-горнолыжном спорте

9A. Мужской спринт КМ по биатлону. Два украинца попали в гонку преследования

Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын выступили лучше других украинцев

9B. Этап Кубка мира по биатлону в Отепяя. Как прошел мужской спринт

Впечатления от первой гонки эстонского этапа

10. Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату

О критической нехватке качественных отечественных форвардов