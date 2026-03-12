Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эндрику повезло с голом. Лион Яремчука вырвал ничью у Сельты на 89-й минуте
Лига Европы
Сельта
12.03.2026 22:00 – FT 1 : 1
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
12 марта 2026, 23:56 | Обновлено 13 марта 2026, 00:07
246
3

Эндрику повезло с голом. Лион Яремчука вырвал ничью у Сельты на 89-й минуте

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы в Виго завершился со счетом 1:1

12 марта 2026, 23:56 | Обновлено 13 марта 2026, 00:07
246
3 Comments
Эндрику повезло с голом. Лион Яремчука вырвал ничью у Сельты на 89-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Сельта и Лион сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Встреча прошла на арене Эстадио Балаидос в Виго и завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этом поединке на 25-й минуте отличился Хавьер Руэда и вывел кельтов вперед. Хозяева остались в меньшинстве на 55-й после удаления Борхи Иглесиаса.

Лион вырвал ничью на 87-й благодаря голу Эндрика. Эндрику повезло – голкипер Сельты Йонуц Раду поймал мяч после удара бразильца, но не сумел его зафиксировать, и тот закатился в ворота.

Весь матч в составе Лиона отыграл украинский форвард Роман Яремчук, без результативных действий. Яремчук дебютировал за французскую команду в еврокубках.

Ответный поединок Лиона и Сельты состоится 19 марта во Франции.

Лига Европы 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Сельта (Испания) – Лион (Франция) – 1:1

Голы: Руэда, 25 – Эндрик, 87

Удаление: Иглесиас, 55 (Сельта)

По теме:
Сетка Лиги Европы. Итоги дня: Лион с Яремчуком спас игру с Сельтой
11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге
Лига Европы. Матчи 1/8 финала, 12 марта. Смотреть онлайн LIVE
Йонуц Раду Роман Яремчук Эндрик Борха Иглесиас удаление (красная карточка) Лион Сельта Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12 марта 2026, 06:57 15
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал

Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

Фергюсон определил, кто будет тренировать Ман Юнайтед в следующие годы
Футбол | 13 марта 2026, 00:32 0
Фергюсон определил, кто будет тренировать Ман Юнайтед в следующие годы
Фергюсон определил, кто будет тренировать Ман Юнайтед в следующие годы

Легенда положительно относится к назначению Каррика

ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Футбол | 12.03.2026, 15:05
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12.03.2026, 07:39
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха
Футбол | 12.03.2026, 21:36
ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха
ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NATS
Это не Эндрику повезло, а всему Лиону, что судья убрал игрока Сельты. Хотел бы я посмотреть, что Леон бы сделал при равных составах Кстати, у Лиона XG - 0.8. Даже на гол не наиграли имеячисленное преимущество
Ответить
0
Alehandro
Ну, до речі, там ще не зрозуміло чи забив Ендрік чи таки Яремчук запхав м"яч у ворота. На останньому повторі показали м"яч за лінією воріт саме після добивання Яремчука...
Ответить
0
Andromed
складний матч для французько. команди, сподіваюсь в Ліоні краще себе покажуть і вийдуть далі
Ответить
0
Популярные новости
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем