Эндрику повезло с голом. Лион Яремчука вырвал ничью у Сельты на 89-й минуте
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы в Виго завершился со счетом 1:1
Сельта и Лион сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.
Встреча прошла на арене Эстадио Балаидос в Виго и завершилась со счетом 1:1.
Первым в этом поединке на 25-й минуте отличился Хавьер Руэда и вывел кельтов вперед. Хозяева остались в меньшинстве на 55-й после удаления Борхи Иглесиаса.
Лион вырвал ничью на 87-й благодаря голу Эндрика. Эндрику повезло – голкипер Сельты Йонуц Раду поймал мяч после удара бразильца, но не сумел его зафиксировать, и тот закатился в ворота.
Весь матч в составе Лиона отыграл украинский форвард Роман Яремчук, без результативных действий. Яремчук дебютировал за французскую команду в еврокубках.
Ответный поединок Лиона и Сельты состоится 19 марта во Франции.
Лига Европы 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Сельта (Испания) – Лион (Франция) – 1:1
Голы: Руэда, 25 – Эндрик, 87
Удаление: Иглесиас, 55 (Сельта)
