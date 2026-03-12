Эндрику повезло с голом. Лион Яремчука вырвал ничью у Сельты на 89-й минуте

Сельта и Лион сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Встреча прошла на арене Эстадио Балаидос в Виго и завершилась со счетом 1:1.

Первым в этом поединке на 25-й минуте отличился Хавьер Руэда и вывел кельтов вперед. Хозяева остались в меньшинстве на 55-й после удаления Борхи Иглесиаса.

Лион вырвал ничью на 87-й благодаря голу Эндрика. Эндрику повезло – голкипер Сельты Йонуц Раду поймал мяч после удара бразильца, но не сумел его зафиксировать, и тот закатился в ворота.

Весь матч в составе Лиона отыграл украинский форвард Роман Яремчук, без результативных действий. Яремчук дебютировал за французскую команду в еврокубках.

Ответный поединок Лиона и Сельты состоится 19 марта во Франции.

Лига Европы 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Сельта (Испания) – Лион (Франция) – 1:1

Голы: Руэда, 25 – Эндрик, 87

Удаление: Иглесиас, 55 (Сельта)