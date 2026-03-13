12 марта французский Лион вырвал ничью у испанской Сельты в первом матче 1/8 финала Лиги Европы-2025/26 – 1:1.

Спасительный гол на 87-й минуте забил Эндрик. По крайней мере, в официальном протоколе именно бразилец значится автором мяча.

Однако футбольные болельщики в социальных сетях считают, что мяч в сетку ворот мог отправить украинский форвард команды Роман Яремчук. Кроме того, возможно эпизод мог сопровождаться нарушением правил.

На видео, опубликованном с линии ворот, кажется, что голкипер Сельты Йонуц Раду успел выбить мяч после удара Эндрика до того, как тот полностью пересек линию. А уже после сэйва Раду мяч в ворота занес именно Яремчук.

Впрочем, судя по стоп-кадру, Раду все-таки не успел вынести мяч. И, все же, эпизод остается довольно спорным.

ВИДЕО. Яремчук стал автором гола? Обнародовано важное видео с линии ворот

Видеообзор матча Сельта – Лион (1:1)