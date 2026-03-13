Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
13 марта 2026, 02:17
Стала известна оценка Яремчука за матч Лиона в 1/8 финала ЛЕ против Сельты

12 марта Лион и Сельта расписали ничью в первом поединке плей-офф Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Лиона Роман Яремчук получил оценку за первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2025/26 против испанский Сельты, который завершился со счетом 1:1.

Статистический портал WhoScored поставил Яремчуку 6.3 балла. Роман провел на поле весь поединок, голевыми действиями отличиться не сумел.

Лучшим игроком поединка был признан автор спасительного гола для Лиона – Эндрик. Действия бразильца были оценены в 7.9 балла.

Ответный поединок Лиона и Сельты состоится 19 марта во Франции. Победитель противостояния в четвертьфинале ЛЕ встретится либо с Генком, либо с Фрайбургом.

Оценки WhoScored за матч Сельта – Лион (1:1)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
