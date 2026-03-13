Сельта – Лион – 1:1. Кто забил: Эндрик или Яремчук? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26
12 декабря французский Лион избежал поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26 против испанской Сельты.
Спасительный гол на 87-й минуте забил бразильский форвард Эндрик.
Однако момент получился достаточно спорным – с видео, опубликованным с линии ворот, можно предположить, что мяч закатил украинец Роман Яремчук.
Все же, в официальном протоколе поединка автором голом числится именно Эндрик.
Лига Европы 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Сельта (Испания) – Лион (Франция) – 1:1
Голы: Руэда, 25 – Эндрик, 87
Удаление: Иглесиас, 55 (Сельта)
Видеообзор матча
События матча
