12 декабря французский Лион избежал поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26 против испанской Сельты.

Спасительный гол на 87-й минуте забил бразильский форвард Эндрик.

Однако момент получился достаточно спорным – с видео, опубликованным с линии ворот, можно предположить, что мяч закатил украинец Роман Яремчук.

Все же, в официальном протоколе поединка автором голом числится именно Эндрик.

Лига Европы 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Сельта (Испания) – Лион (Франция) – 1:1

Голы: Руэда, 25 – Эндрик, 87

Удаление: Иглесиас, 55 (Сельта)

Видеообзор матча