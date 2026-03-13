Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сельта – Лион – 1:1. Кто забил: Эндрик или Яремчук? Видео голов и обзор
Лига Европы
Сельта
12.03.2026 22:00 – FT 1 : 1
Лион
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26

12 декабря французский Лион избежал поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26 против испанской Сельты.

Спасительный гол на 87-й минуте забил бразильский форвард Эндрик.

Однако момент получился достаточно спорным – с видео, опубликованным с линии ворот, можно предположить, что мяч закатил украинец Роман Яремчук.

Все же, в официальном протоколе поединка автором голом числится именно Эндрик.

Лига Европы 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Сельта (Испания) – Лион (Франция) – 1:1

Голы: Руэда, 25 – Эндрик, 87

Удаление: Иглесиас, 55 (Сельта)

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Лион), асcист Клинтон Мата.
55’
Борха Иглесиас (Сельта) получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Руэда (Сельта), асcист Хавьер Руэда.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
