Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 11:36 | Обновлено 12 марта 2026, 11:44
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату

Валерий Василенко – о критической нехватке качественных отечественных форвардов

6 Comments
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Коллаж Sport.ua

26 марта национальной сборной Украины предстоит сыграть матч плей-офф ЧМ-2026 против Швеции. Вряд ли ошибусь, если предположу, что впервые в бытность главным тренером главной команды страны Сергей Ребров оказался в настоящем кадровом цейтноте – из-за травм и дисквалификаций кандидатов в сборную.

Ефим Конопля и Руслан Малиновский не помогут сборной по причине перебора карточек. Сюда же можно зачислить и отсутствие Михаила Мудрика, если кто забыл о таком. Травмы выбили из строя Александра Зинченко и Артема Довбика.

Эти пятеро наверняка бы вышли в основе против Швеции, но придется искать им замену.

Замена наверняка найдется, ибо, как мы знаем, незаменимых у нас не бывает, но вот будет ли она, эта замена, равноценной – вопрос еще тот. Хотя этот вопрос скорее риторический.

Однако в данном случае поиск тех, кто должен заменить отсутствующих игроков основы, не обязательно сводится к поиску «свободных вакансий». В определенном смысле, все намного сложнее. Сложнее, прежде всего, если задаться целью найти замену травмированному форварду «Ромы». Потому что, при всем уважении к Зинченко и компании, найти замену игрокам средней линии и обороны все-таки проще будет.

Проще будет потому, что выбор хотя и скудный, но он действительно есть. Ибо вместо Конопли на правом крыле обороны может сыграть многоопытный Караваев. Он же, кстати, может сыграть и на противоположном фланге, как показал недавний матч «Динамо» против «Полесья».

Это я так «плавно» подвел к тому, что если бы Зинченко в сборной Украины играл на той же позиции, на которой его чаще всего использовали в матчах АПЛ, то и его мог бы заменить Караваев. Но поскольку в нашей сборной позиция левофлангового оборонца закреплена за Миколенко, то Караваева можно рассматривать исключительно как замену Конопли на правый фланг защиты.

В центр поля выбор еще более широкий. Это на мой субъективный взгляд. Там и Бражко можно задействовать, и Назарину, и Пихаленка, и Андриевского. И даже Твердохлиба. О Калюжном и Ярмолюке не вспоминаю, поскольку они и так уже в основе сборной.

Достаточно кандидатов и на замену Малиновского. Да и того товарища, за которого «Челси» не «отобьет» свои деньги, даже если трижды подряд выиграет и АПЛ, и Лигу чемпионов. Антюх, Волошин, Шапаренко, Назаренко, Микитишин. Это, опять-таки, без учета условных Зубкова, Гуцуляка или Цыганкова, которые и так получат свои заслуженные вызовы в сборную.

Упускаю или выношу за скобки и почти гарантированное отсутствие в сборной голкипера «Реала» Лунина. Вряд ли Ребров пригласит его в сборную, учитывая полнейшее отсутствие игровой практики. Его место наверняка займет Ризнык. В смысле, место дублера Трубина. А на статус третьего вратаря сборной, который почти наверняка окажется вне игры, можно вызвать и Волынца, и Паламарчука, и Варакуту. Да хоть Бущана с Кудриком, суть от того не поменяется, ведь играть все равно будет один. Трубин, то есть.

А вот искать замену Довбику – это уже дилемма. Беда это, если вещи называть своими словами. Так уж получается у нас в последнее время, что форвардов для сборной – раз, два и обчелся. Если бы Артем был в строю, то тема бы и не поднималась вообще, ибо из трех очевидных кандидатов – Довбик, Яремчук и Ванат – и выбор бы пал именно на них. Потому что толком и не на кого больше.

Но тут так получилось, что форвард «Ромы» травмирован. И так его нынешний сезон насмарку, так еще и проблемы со здоровьем. Перманентные проблемы, чего уж там. Не в ту команду он перешел. Не под тем тренером он сейчас играет. Но сейчас не об этом. А о куда более широком вопросе. Куда более плачевном.

Довбик из-за травмы недоступен, и алгоритм сразу же разрушен. Потому что в линию атаки есть лишь два кандидата из трех. В нашем уравнении с тремя заблаговременно известными вдруг оказалась брешь. Затесалась неизвестность. И теперь придется эту брешь заполнять. Хотя бы для проформы. Хотя бы пустотой, но все равно придется, потому что так положено. Так положено, что форвардов, как и вратарей, должно быть три.

Двух мы уже знаем. А кто займет последнюю вакансию? Кто получит кредит доверия от Сергея Станиславовича, и наверняка просидит на скамье запасных весь матч со шведами?

На этот вопрос в той или иной степени уже ответил сам главный тренер сборной Украины. «Сейчас я рассматриваю всех кандидатов на эту позицию, потому что она является проблемной…Я доволен, что сейчас в чемпионате забивают Краснопир, Пономаренко и Будковский. Поэтому у них есть шанс попасть в сборную».

Собственно, Сергей Станиславович сам, как бы помягче выразиться – сузил «географию поиска». Стало быть, будет искать Довбика (ну, или ему замену) среди этого трио.

То, что каждый из этого трио в силу разных причин объективно не дотягивает к уровню главной команды страны, лишний раз говорить не приходится. Нет, нужно говорить? Пожалуйста.

Будковскому уже 34-е. Он не «бежал» и в лучшие свои годы. Его добродетели – игра головой и завершение атак. И в этой связи он практически копия и травмированному Довбику, и, к счастью, «живому» Яремчуку. Нужен игрок иного профайла, при всем уважении к капитану «Зари», который на закате своей карьеры проводит свой лучший сезон.

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Пономаренко молодец. Провел восемь матчей за «Динамо», забил семь голов, и если дальше так пойдет, то без проблем выиграет бомбардирскую гонку УПЛ. Но ведь в данном случае мы говорим о другом уровне. И для такого уровня 20-летний футболист, выигравший конкуренцию у некоего Бленуцэ, еще очень сыроват. Я не исключаю, что в обозримом будущем Матвей станет игроком национальной сборной, но конкретно сейчас он может рассматриваться кандидатом в эту команду лишь в качестве поощрения, а не за реальные заслуги.

Практически все то же самое можно адресовать и Краснопиру, в активе которого лишь пять забитых мячей в нынешнем сезоне, и которого вряд ли можно считать полноценным игроком основы «Полесья». Тот же Гайдучик из команды Ротаня забил на три мяча больше. Да, у Краснопира есть то, чего нет у Пономаренко и тем более у Будковского – умение обыграть один в один, но и он для первой сборной еще очень сырой.

Так вот, по моему убеждению, никто из этой троицы не дотягивает к уровню национальной сборной. Но беда в том, что выбирать действительно не из кого. Гайдучик? Климчук? Устименко? Еще более не дотягивают. Сикан не забивал в чемпионате Турции, теперь не забивает в чемпионате Бельгии. Еще Беседина вспомнить? Или Борячука? Да что толку, если толку нет.

Толку нет, ибо, за исключениям почти святой троицы форвардов, любая нештатная ситуация, травма/дисквалификация любого из них превращает проблему в национальную трагедию, ибо искать равноценной замены негде. Нету у нас пока что новых Ворониных, Ребровых, не говоря уже о Шевченко. Ушло очередное «золотое поколение», новое «золотое» еще не явилось. Клубам в этой связи проще: можно набрать разных Бленуцэ, колумбийцев с бразильцами, да дело в шляпе. А со сборной такой трюк не прокатит. Пример с натурализацией некоего Мораеса показателен.

Посему получается так, что любой, кто все-таки получит вызов в сборную вместо Довбика, окажется в главной команде страны случайно. Искусственно. Авансом.

Но, черт побери, кого-то все-равно нужно вызывать. Даже если и выбора толком нет.

сборная Украины по футболу Артем Довбик Игорь Краснопир Филипп Будковский Матвей Пономаренко
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Roman
а навіщо когось брати в пару до Яремчука і Ваната, всеодно будемо грати з одним форвардом, тому цих двох на одну позицію на полі буде достатньо, інших якщо і викличуть то щоб лавочку погріти.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
olex.mykhailov
Пономаренка однозначно требе викликати
Ответить
0
Alex Suz
Shaparenko and Yarmolenko will be the worst choice 
Ответить
0
u6464u
Яремчука в напад, а Ванат може і на фланзі допомогти, ну а по Помаренку , на розсуд Реброва, думаю в такій грі ставити молодого не обстріляного хлопця який проявив себе де ? в УПЛ ,це утопія, хай ще набирається досвіду.
Ответить
0
Khafre
без варіантів Матвія.
і відразу в основу
Ответить
0
