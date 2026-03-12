Любимая соперница. Калинина одолела грузинку и вышла в 1/4 финала Антальи
Ангелина в третий раз за три недели в Турции переиграла Екатерину Горгодзе
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) вышла в четвертьфинал третьего грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Екатерину Горгодзе (Грузия, WTA 168) за 1 час и 18 минут.
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/8 финала
Екатерина Горгодзе (Грузия) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 3:6
Калинина провела пятое очное противостояние против Горгодзе и одержала пятую победу. В частности, Ангелина одолела Екатерину в третий раз за три недели в Анталье.
Калинина на старте соревнований разобрала Елену Приданкину. Ее следующей соперницей будет Алина Чараева (WTA 137).
Две недели назад Калинина добралась до финала в Анталье и уступила Моюке Утидзиме. А в прошлое воскресенье завоевала трофей, одолев в решающем поединке Александру Олейникову.
