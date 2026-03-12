Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Любимая соперница. Калинина одолела грузинку и вышла в 1/4 финала Антальи
WTA
12 марта 2026, 13:56 |
306
3

Любимая соперница. Калинина одолела грузинку и вышла в 1/4 финала Антальи

Ангелина в третий раз за три недели в Турции переиграла Екатерину Горгодзе

12 марта 2026, 13:56 |
306
3 Comments
Любимая соперница. Калинина одолела грузинку и вышла в 1/4 финала Антальи
Burak Gölge. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) вышла в четвертьфинал третьего грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Екатерину Горгодзе (Грузия, WTA 168) за 1 час и 18 минут.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/8 финала

Екатерина Горгодзе (Грузия) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 3:6

Калинина провела пятое очное противостояние против Горгодзе и одержала пятую победу. В частности, Ангелина одолела Екатерину в третий раз за три недели в Анталье.

Калинина на старте соревнований разобрала Елену Приданкину. Ее следующей соперницей будет Алина Чараева (WTA 137).

Две недели назад Калинина добралась до финала в Анталье и уступила Моюке Утидзиме. А в прошлое воскресенье завоевала трофей, одолев в решающем поединке Александру Олейникову.

По теме:
Калинина разгромила обидчицу Завацкой на старте третьего турнира в Анталье
Завацкая уступила в финале отбора Антальи. Калинина сыграет с ее обидчицей
Олейникова снялась с третьего турнира WTA 125 в Анталье. Известна причина
Ангелина Калинина Екатерина Горгодзе WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Футбол | 11 марта 2026, 14:07 42
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026

С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны

Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Футбол | 11 марта 2026, 21:23 0
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 

Диалло перейдет в «Рух»

Рыбакина после победы над Костюк одолела британку в 1/8 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 03:15
Рыбакина после победы над Костюк одолела британку в 1/8 финала Индиан-Уэллс
Рыбакина после победы над Костюк одолела британку в 1/8 финала Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 23:44
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Футбол | 12.03.2026, 07:22
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Степан
Горгодзе більше не буде заявлятись на турніри, де є Ангеліна. Ось з Дубровника знялась.
Ответить
0
Yaroslav
Норм...
 Еля набрала форму, Ангеліна набрала, Марта набирає, ще й Олійникова набирає обертів!!!
 Тільки Даяна як завжди падає і падає, но не зупиняється з тусовками та фотосесіями, та відпочинками...((( До літа нажаль вилетить з топ-100!!!
Ответить
0
C.Пеклов
Довго тут тягнули з цієї новиною.Геля молодець,продовжує оновлювати рекорди!3 раз поспіль за 3 тижні вийшла у чвертьфінал!
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 1
Бокс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 18
Теннис
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 90
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 6
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 8
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем