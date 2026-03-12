Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех

Зимовать без еврокубков – еще то удовольствие, а терпеть еще несколько недель, пока единственный представитель нашей страны в международных соревнованиях этой весной, донецкий «Шахтер», присоединится к долгожданному плей-офф Лиги конференций УЕФА – тем более невыносимо. Но это случилось. Команда Арды Турана вечером в четверг открывала дуэль против польского «Леха» из города Познань матчем на чужом поле. Хотя обе игры для «горняков» в этом случае можно считать гостевыми.

Действующий чемпион Экстраклассы. Серьезный соперник, но в текущей кампании защита титула для коллектива Нильса Фредериксена представляется довольно сложной задачей из-за влияния других претендентов на «золотые» медали. «Шахтеру», кстати, тоже на внутренней арене не просто, но команда Турана хотя бы подходила к первой встрече против «сине-белых» в хорошем настроении и с серией побед за плечами, чего о соперниках не скажешь.

Однако в чисто игровом контексте вряд ли кто-то заметил какие-то проблемные места у этого «Леха» по ходу первого тайма. Боевой коллектив, который пытался навязать «горнякам» собственный контроль мяча, но по этому показателю именно дончане находятся впереди любой команды в Лиге конференций, поэтому хозяевам игры пришлось все же уступать владение.

А еще «Шахтер» был банально более интересным в передней линии, потому что атаковал максимально быстро и без затяжной фазы подготовки именно на чужой половине, что наблюдалось за действиями «Леха». Проблемы у украинского клуба возникали только тогда, когда этими действиями в нападении бразильцы все же увлекались слишком сильно, поэтому не успевали возвращаться. Но был такой себе Бондарь, которого хватало для того, чтобы страховать в критические моменты.

Кроме этого, команда Турана еще и умудрилась устроить успешный выпад на ворота соперников незадолго до перерыва. На 36 минуте Элиас продавил двух соперников на чужой половине в борьбе за высокий мяч, после чего пяткой разогнал Марлона Гомеса к левому флангу чужих владений, а тот пробил под вратарем с острого угла. Вот так сработала вынужденная замена, потому что бразильский полузащитник появился буквально за девять минут до этого вместо Дмитрия Криськива, который получил очередную травму.

Коллектив Фредериксена планировал перестройку сразу с начала второго тайма с явным акцентом на атаку. Но «Шахтер» нарушил планы соперников. Донецкие сразу бросились вперед давить на чужие ворота, и уже через три минуты после возобновления игры счет был удвоен. Это Невертон успешно сыграл на отскоке от заблокированного удара Элиаса в центре штрафной. Вклад Марлона Гомеса в этот мяч продвижением из глубины также не стоит оставлять без внимания.

Как не стоит и забывать о том, что дальнейшим давлением на соперников «горняки» угрожали снять почти все вопросы в этой дуэли досрочно. Но где-то не дожали и не смогли воспользоваться свободными зонами на половине поляков, которые бросились вперед, но встретили достойное сопротивление от защиты «Шахтера». Впрочем, постоянно ловить оппонентов команда Турана также не смогла.

И на 70 минуте вторым темпом атаки передача с правого фланга от Перейры все-таки нашла перед воротами Ишака, после чего хозяева поля заметно добавили оборотов. Впрочем, обошлось без паники среди «горняков», и заключительное слово было именно за ними. На ответный матч ровно через неделю «Шахтер» отправился с классным голом Изаки ударом через себя на 86 минуте во время отскока мяча в левый угол вратарской в завершение очередной фланговой атаки команды Турана, которых в этот вечер было немало.

Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч.

«Лех» – «Шахтер» – 1:3

Голы: Ишак (70) – Марлон Гомес (36), Невертон (48), Изаки (83)

Предупреждения: Голизадэ (57), Милич (84) – Марлон Гомес (37), Бондарь (72), Невертон (74), Изаки (90)

«Лех»: Мрозек, Гургуль (Жоау Моутинью, 61), Милич, Монька, Перейра, Козубаль, Родригес (Аньеро, 83), Бенгтссон (Оума, 46), Пальма (Исмахил, 61), Голизадэ (Волемарк, 61), Ишак.

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Марлон Сантос, Бондарь, Тобиас, Крыськив (Марлон Гомес, 27; Назарина, 74), Невертон (Изаки, 74), Алиссон (Феррейра, 74), Педриньо (Проспер Оба, 89), Очеретько, Элиас.

Арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

Стадион «Познань» (Познань, Польша)

