Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Лех
12.03.2026 19:45 – FT 1 : 3
Шахтер Донецк
Лига конференций
12 марта 2026, 21:42 | Обновлено 12 марта 2026, 23:14
87

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех

Донецкая команда одержала победу в Познани

87 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Зимовать без еврокубков – еще то удовольствие, а терпеть еще несколько недель, пока единственный представитель нашей страны в международных соревнованиях этой весной, донецкий «Шахтер», присоединится к долгожданному плей-офф Лиги конференций УЕФА – тем более невыносимо. Но это случилось. Команда Арды Турана вечером в четверг открывала дуэль против польского «Леха» из города Познань матчем на чужом поле. Хотя обе игры для «горняков» в этом случае можно считать гостевыми.

Действующий чемпион Экстраклассы. Серьезный соперник, но в текущей кампании защита титула для коллектива Нильса Фредериксена представляется довольно сложной задачей из-за влияния других претендентов на «золотые» медали. «Шахтеру», кстати, тоже на внутренней арене не просто, но команда Турана хотя бы подходила к первой встрече против «сине-белых» в хорошем настроении и с серией побед за плечами, чего о соперниках не скажешь.

Однако в чисто игровом контексте вряд ли кто-то заметил какие-то проблемные места у этого «Леха» по ходу первого тайма. Боевой коллектив, который пытался навязать «горнякам» собственный контроль мяча, но по этому показателю именно дончане находятся впереди любой команды в Лиге конференций, поэтому хозяевам игры пришлось все же уступать владение.

А еще «Шахтер» был банально более интересным в передней линии, потому что атаковал максимально быстро и без затяжной фазы подготовки именно на чужой половине, что наблюдалось за действиями «Леха». Проблемы у украинского клуба возникали только тогда, когда этими действиями в нападении бразильцы все же увлекались слишком сильно, поэтому не успевали возвращаться. Но был такой себе Бондарь, которого хватало для того, чтобы страховать в критические моменты.

Кроме этого, команда Турана еще и умудрилась устроить успешный выпад на ворота соперников незадолго до перерыва. На 36 минуте Элиас продавил двух соперников на чужой половине в борьбе за высокий мяч, после чего пяткой разогнал Марлона Гомеса к левому флангу чужих владений, а тот пробил под вратарем с острого угла. Вот так сработала вынужденная замена, потому что бразильский полузащитник появился буквально за девять минут до этого вместо Дмитрия Криськива, который получил очередную травму.

Коллектив Фредериксена планировал перестройку сразу с начала второго тайма с явным акцентом на атаку. Но «Шахтер» нарушил планы соперников. Донецкие сразу бросились вперед давить на чужие ворота, и уже через три минуты после возобновления игры счет был удвоен. Это Невертон успешно сыграл на отскоке от заблокированного удара Элиаса в центре штрафной. Вклад Марлона Гомеса в этот мяч продвижением из глубины также не стоит оставлять без внимания.

Как не стоит и забывать о том, что дальнейшим давлением на соперников «горняки» угрожали снять почти все вопросы в этой дуэли досрочно. Но где-то не дожали и не смогли воспользоваться свободными зонами на половине поляков, которые бросились вперед, но встретили достойное сопротивление от защиты «Шахтера». Впрочем, постоянно ловить оппонентов команда Турана также не смогла.

И на 70 минуте вторым темпом атаки передача с правого фланга от Перейры все-таки нашла перед воротами Ишака, после чего хозяева поля заметно добавили оборотов. Впрочем, обошлось без паники среди «горняков», и заключительное слово было именно за ними. На ответный матч ровно через неделю «Шахтер» отправился с классным голом Изаки ударом через себя на 86 минуте во время отскока мяча в левый угол вратарской в завершение очередной фланговой атаки команды Турана, которых в этот вечер было немало.

Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч.

«Лех» – «Шахтер» – 1:3

Голы: Ишак (70) – Марлон Гомес (36), Невертон (48), Изаки (83)

Предупреждения: Голизадэ (57), Милич (84) – Марлон Гомес (37), Бондарь (72), Невертон (74), Изаки (90)

«Лех»: Мрозек, Гургуль (Жоау Моутинью, 61), Милич, Монька, Перейра, Козубаль, Родригес (Аньеро, 83), Бенгтссон (Оума, 46), Пальма (Исмахил, 61), Голизадэ (Волемарк, 61), Ишак.

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Марлон Сантос, Бондарь, Тобиас, Крыськив (Марлон Гомес, 27; Назарина, 74), Невертон (Изаки, 74), Алиссон (Феррейра, 74), Педриньо (Проспер Оба, 89), Очеретько, Элиас.

Арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

Стадион «Познань» (Познань, Польша)

ЛЕХ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Исаке (Шахтер Донецк).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Исхак (Лех), асcист Жоэл Перейра.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк), асcист Кауан Элиас.
Известный игрок Шахтера отреагировал на победу горняков над Лехом
11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге
Близки к рекорду. Шахтер одержал уже 9 побед в сезоне в еврокубках
Шахтер Донецк Лех Познань Лига конференций Лех - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 87
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
шахту с победой, в свете катастрофы из-войны клубного футбола нам каждая победа на вес золота и лишний раз напомнить европе о войне в стране; болельщик дк
Ответить
+14
Показать Скрыть 5 ответов
pricolist
Лех то й близько не рівень Шахтаря. Бразильці марнували моменти, коли могли зіграти більш надійно, але думаю Туран з ними поговорить. Гра гірників сподобалась, перспективи хороші
Ответить
+7
New Zelander
Ще й поляків хлопнули які вийобувались перед грою і вважали себе фаворитами
Ответить
+6
New Zelander
Це була неймовірна перемога неймовірного Шахтаря!!!!!!! Браво гірники!!!!! 
Ответить
+6
Boodya
Молодці, тепер матч-відповідь 
Ответить
+5
turist86
"Максим ХЛАНЬ: У першому поєдинку Лех виграє у Шахтаря"
Хлань нікудишній Нострадамус. За базар не відповідає 
Ответить
+5
AN448
Таксист-уборщица, Пашка-Шпрот, Фиалка, Магомед, Аэропетух, Фаня-сортир, Шахрай-петрушка, Валентина-Яготинская, Тернопольское недоразумение, Эстерлюша-ухылянт, Семирамид сегодня в глубокой печали😂😂
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Три зірки)
С победой лучший клуб Украины, и спасибо что вы единственные кто очки в таблицу зарабатывает) Рад что вынесли пшеков) Есть у Шахтера традиция, выносить команды в синей форме)
Ответить
+4
Maks
Ответить
+4
Surkez
С победой лучший футбольный клуб восточной Европы!) Пшеки помимо голевой двухминутки - ниочём , если бы бразилы не пижонили на контрах - пятёрочку вкинули б.
Как думаете,дыркач какой-то сегодня отпишется или чисто по схеме ментовской минусики ставить будут на мышу? 🤣
Ответить
+3
Три зірки)
Хотелось бы услышать комментарии Seghiy, Шевченко и Remark) но что-то мне подсказывает что эти бомжи не скоро свои хлебальники откроют)) Пуме и шпроту отдельный привет)
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Бравіссімо, не хотілося зглазити, але Шахтар уже на 90% в чвертьфіналі, не знаю, що має статися, як донеччани мають зіграти через тиждень, щоб віддати путівку полякам?!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Пафосный П
Доходяги уже жалуются админам на юзеров 
Ответить
+2
Микола Унгурян
Молодці, але погано що дали забити. Багато піжонства, з серйозними суперниками потрібно буде грати зібраніше
Ответить
+2
Ukraine
Шахтар продовжує радувати в Євпропі.
Красиві мячі, контроль, ...
Єдиний клуб нашої країни за який можна порадіти та мати гордість
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
LexХХХ
Все рівно, якось по-піжонськи інколи грали Шахтарі. Інколи навіщось притискались до своїх воріт, за що і поплатились. 
Але ж виграли) Молодці!
Ответить
+2
AK.228
СЕМЕРАМИД в шоке
Шпрот в шоке
🤡👏😂😁😁
Ответить
+2
Євгеній Січкаренко
Зламані психологічно києвські, через те що їх вороги досі грають в Європі та ще й виграли, ще з більшою ймовірністю завтра відлетять від пивохльобів
Ответить
+1
Отаман
Дуже добре 
Ответить
+1
Al Fredli
Якось не зовсім впевнені були шахтарі,нервували і пропустили на рівному місці.Але налагоджуються зв'язки між бразильцями,це радує.Захист знов чудив але пронесло.Різник,це красавела,шо не кажіть .Поляки явно класом нижчі,це я про то,шо один лошара в коментах писав ,шо брати- поляки( блеат найшов же собі братів) 4-1 виграють на класі .Обісралися твої брати,знаток.Обісралися.Нічого особливого не показали,хоча в українському чемпіонаті були б на рівні Полісся чи Лнз.Кароч нерви поматали нам сьогодні всі разом.Поздоровляю всіх з перемогою і балами в коефіцієнт УЄФА .Так тримати.
Ответить
+1
