  Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лига конференций
Лех
12.03.2026 19:45 – FT 1 : 3
Шахтер Донецк
Лига конференций
12 марта 2026, 22:52 | Обновлено 12 марта 2026, 22:58
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Лех и Шахтер.

Коллективы сыграли на стадионе в городе Познань. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу горняков.

Голами в составе Шахтера отличились Марлос Гомес, Невертон и Изаки Силва. Изаки забил в конце встречи бисиклетой.

Ответная игра между Шахтером и Лехом запланирована на 19 число в Кракове, Польша.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Лех (Польша) – Шахтер (Украина) – 1:3

Гол: Исхак, 76 – Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаки Силва, 85

Видеообзор мтча

ГОЛ! 0:1 Марлон Гомес, 36 мин.

ГОЛ! 0:2 Невертон, 48 мин.

ГОЛ! 1:2 Исхак, 76 мин.

ГОЛ! 1:3 Изак Силва, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Исаке (Шахтер Донецк).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Исхак (Лех), асcист Жоэл Перейра.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Невертон (Шахтер Донецк).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк), асcист Кауан Элиас.
Известный игрок Шахтера отреагировал на победу горняков над Лехом
11-й лучший сезон. Украины набрала 7.312 баллов в сезонном рейтинге
Близки к рекорду. Шахтер одержал уже 9 побед в сезоне в еврокубках
Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер видео голов и обзор Лига конференций Марлон Гомес Невертон Микаэль Исхак Изаки Силва бисиклета
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
