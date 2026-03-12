Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
12 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Лех и Шахтер.
Коллективы сыграли на стадионе в городе Познань. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу горняков.
Голами в составе Шахтера отличились Марлос Гомес, Невертон и Изаки Силва. Изаки забил в конце встречи бисиклетой.
Ответная игра между Шахтером и Лехом запланирована на 19 число в Кракове, Польша.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Лех (Польша) – Шахтер (Украина) – 1:3
Гол: Исхак, 76 – Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаки Силва, 85
Видеообзор мтча
ГОЛ! 0:1 Марлон Гомес, 36 мин.
ГОЛ! 0:2 Невертон, 48 мин.
ГОЛ! 1:2 Исхак, 76 мин.
ГОЛ! 1:3 Изак Силва, 85 мин.
События матча
