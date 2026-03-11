Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

12 марта для «Шахтера» возобновляется еврокубковый сезон. В этот день, в Познани, в 19.45 по киевскому времени, «оранжево-черные» проведут первый поединок 1/8 финала Лиги конференций против «Леха».

Лех

Команда из Познани достаточно удачно выступила в основном раунде Лиги конференций. После шести сыгранных матчей «Лех» финишировал на 11 месте, имея в активе десять очков. «Шахтер», напомним, финишировал с 13 баллами на шестом месте, дающем право напрямую попасть в 1/8 финала.

Несмотря на то, что в пассиве «Леха» оказалось два поражения, команда в основном раунде сумела забить 12 мячей. У «Шахтера», к слову, «лишь» десять точных ударов.

После победы «Леха» на финским «КуПС» в первом раунде плей-офф Лиги конференций (поляки выиграли оба матча), главный тренер команды из Познани Нильс Фредериксен отметил, что соперником в 1/8 финала ЛК он хотел бы видеть именно «Шахтер».

«Небо» услышало датского тренера, и вместо возможного вояжа в Испанию (в гости к «Райо Вальекано») «Леху» придется смотаться лишь в Краков на ответную игру с «горняками».

Накануне поединка против «Шахтера» «железнодорожники» в рамках чемпионата Польши провели поединок очередного тура – выездную игру против одного из аутсайдеров Экстраклясы – «Видзева».

Эту команду недавно возглавлял бывший тренер «горняков» Игор Йовичевич. Хорватского специалиста уволили из «Видзева» за несколько дней до матча против «Леха». Уволили за неудовлетворительные результаты: команда из Лодзи шла последней в турнирной таблице.

Похоже, отставка Йовичевича положительно сказалась на «Видзеве». В игре против «Леха», одного из лидеров чемпионского забега, «Видзев» неожиданно добыл победу. Хотя «Лех» забил первым: в середине первого тайма отличился Тордарссон. Однако еще до перерыва хозяева сравняли счет, а во втором тайме забили второй мяч, на который «Лех» не сумел ответить.

Тем не менее, после этого поражения «бело-синие» все равно остались на третьем месте в турнирной таблице. Более того, «Лех» остается в чемпионской гонке, ведь до идущего на первом месте «Заглембе» - всего одна победа.

Справедливости ради нужно отметить, что плотность в турнирной таблице нынешнего сезона Экстраклясы поразительная: идущий лишь на 13 месте «Мотор» отстает от лидера только на десять баллов.

Показательно, что «Лех» до сих пор удерживает реноме самой грозной атаки в чемпионате Польши. В активе «бело-синих» – 41 забитый мяч после 24 туров. Однако, в то же время, нужно признать, что защита «Леха» остается весьма уязвимой: 36 пропущенных мячей. У вышеупомянутого «Видзева», занимающего предпоследнее место, в пассиве – на два пропущенных мяча меньше.

Неудачей для команды Фредериксена завершился и предыдущий поединок – четвертьфинальный матч Кубка Польши – против «Гурника». «Лех» в этом поединке считался фаворитом, так как играл дома. Но матч завершился неожиданной победой гостей – 1:0.

Интересно, что в том матче гости с середины второй половины встречи играли в меньшинстве: был удален украинский легионер «Гурника» Максим Хлань. «Железнодорожники» имели реальный шанс спасти игру, получив право на одиннадцатиметровый удар под занавес встречи, но удачно сыграл голкипер соперников, парировав мяч после удара с «точки».

Шахтер

К поединку против «Леха» команда Арды Турана подходит в статусе единоличного лидера чемпионата Украины. После возобновления первенства УПЛ, «оранжево-черные» очков не теряют.

На старте весенней части сезона «горняки» разгромили «Карпаты», затем добыли две натужные победы – над «Вересом» и «Александрией». В этих поединках «Шахтер» не пропускал.

А в целом донецкая команда не пропускает уже в семи официальных встречах. Давненько такого с «Шахтером» не было (это впервые так за последние 16 лет). Похоже, Арда Туран действительно хочет, чтобы его команда защищалась, как «Атлетико» Диего Симеоне.

В то же время необходимо отметить, что с возобновлением чемпионата страны забитые мячи «Шахтеру» даются непросто. К тому же, обращает на себя внимание тот факт, что у донецких бразильцев ощутимо сбился прицел. В трех весенних поединках за «Шахтер» забивали лишь двое: защитник Валерий Бондарь и форвард Лассина Траоре, на счету которого четыре мяча и львиная доля в последних трех победах команды. Не зря этого нападающего Арда Туран назвал «нашим Гарри Поттером».

Сразу после выездной игры против «Александрии» дончане отправились в Турцию, где провели специальный мини-сбор, приуроченный к поединку против «Леха».

Готовились «горняки» на клубной базе одного из аутсайдеров турецкой Суперлиги – «Касымпаши». Этот коллектив возглавляет бывший партнер Арды Турана по сборной Турции и «Атлетико» – Эмре Белезоглу.

Накануне вылета «Шахтера» в Польшу, донецкую команду посетил еще один знаковый для турецкого футбола персонаж – Фатих Терим, бывший тренер сборной Турции и «Галатасарая».

В Познань делегация «оранжево-черных» отправилась за день до игры.

История противостояний

Доселе команды встречались только в спаррингах, а их еврокубковые пути не пересекались. «Лех» лишь единожды ранее сыграл официальный матч с украинской командой. Было это в сезоне 2010/11. Тогда оппонентом «бело-синих» был «Днепр». Команды соперничали за выход в групповой этап Лиги Европы. Соперничество оказалось за командой из Познани.

Прогноз

Весьма сложно оценивать реальную форму соперников на фоне последних результатов. И «Шахтер», и «Лех» после зимнего антракта не впечатляют. Но если дончане при не очень впечатляющей игре выигрывают, то «железнодорожники» победы чередуют с неудачами.

С другой стороны, неудачи «Леха» можно объяснить плотным графиком: провели четыре поединка за десять дней. Состав «Шахтера» однозначно дороже, нежели «Леха», но на стороне «бело-синих» - неистовая поддержка болельщиков. Да и нельзя назвать простой эту команду: она и прессинговать умеет хорошо, а забивать – еще лучше.

В общем, непросто придется «Шахтеру». Украинская команда является фаворитом противостояния, но как окажется на деле – вряд ли кто-то возьмется предсказать. Наш прогноз – результативная ничья.

Ориентировочные составы:

«Лех»: Мрозек, Гумный, Монька, Скшипчак, Гургуль, Ишмаил, Тоурдарссон, Оума, Бенгтсон, Аньеро, Пальма

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Назарина, Невертон, Марлон Гомес, Педринью, Алиссон, Траоре.